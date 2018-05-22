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LENIN ORCO, I MASSONI DIPINTI COME ENORMI RAGNI E GLI ANTIFASCISTI-SCORPIONI TRAFITTI DA PUNTERUOLO: IN MOSTRA A LUCCA LE VIGNETTE DI SIRONI – LE TAVOLE CREATE PER "IL POPOLO D’ITALIA", IL GIORNALE UFFICIALE DEL FASCISMO, SULLA SITUAZIONE POLITICA DEGLI ANNI ’20 E ’30 – QUANDO MARINETTI FECE INCONTRARE MUSSOLINI E SIRONI-
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L’ASIA AMATA SOLO IN AMERICA - LA ARGENTO: ‘SOLO SPIKE LEE MI HA RIVOLTO PAROLE GENTILI DOPO L’INTERVENTO A CANNES CONTRO WEINSTEIN’. L’ATTRICE HA RISPOSTO COSÌ A MIA FARROW: ‘SENTO PIÙ SOLIDARIETÀ IN AMERICA DI QUANTA NE HO SENTITA L’ALTRA SERA
GOVERNO PENTALEGHISTA FATTO A MAGLIE - LO SCOOP DEL ‘NY TIMES’ SU CONTE? PIÙ CHE ALTRO UNA CATTIVERIA A MEZZO SEGRETARIA: IN AMMINISTRAZIONE NON LO CONOSCONO, MA LO CONOSCONO I DOCENTI - GLI AMERICANI CI DANNO GIÙ PERO’ A DENIGRARE ED ALLARMARSI SUL POPULISMO DEL GOVERNO NON ANCORA NATO IN ITALIA, COME SE NON AVESSERO ELETTO UN ANNO E MEZZO FA IL “POPULISTA IN CHIEF” DEL MONDO. O FORSE PROPRIO PER QUESTO. UN PO' COME ‘GUARDIAN’ O LA BBC, CHE…
ERNESTO MAURI, AD DEL GRUPPO MONDADORI, REPLICA AL “FATTO” (ARTICOLO RIPRESO DA DAGOSPIA): “SIAMO UN’AZIENDA SANA CHE HA POTUTO INVESTIRE CIRCA 170 MILIONI SU RIZZOLI LIBRI E BANZAI MEDIA - IN ITALIA, NEI PRIMI 3 MESI DEL 2018 IL MERCATO È CALATO SIA A LIVELLO DIFFUSIONALE (-9,3%), SIA PUBBLICITARIO (-11%) - QUESTO È IL QUADRO NEGATIVO, NEL QUALE S’INSERISCE L’OPERAZIONE DI VENDITA DI ‘’TUSTYLE’’ E ‘’CONFIDENZE’’…”
OSPITE INDESIDERATO – NELLE ORE IN CUI SI CELEBRAVA IL ROYAL WEDDING JAMES HEWITT, IL VERO PADRE DI HARRY, VENIVA BRACCATO DAI PAPARAZZI – L’EX UFFICIALE DELL'ESERCITO AVEVA AVUTO UNA TORRIDA RELAZIONE CON LADY DIANA LUNGA CINQUE ANNI - E MENTRE IL "FIGLIO"SI SPOSAVA, LUI ERA A FARE LA SPESA CON UNA MISTERIOSA BIONDA…
DIRITTI TV NEL PALLONE - LA LEGA DI A VERSO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON MEDIAPRO – L’EX DG MARCO BRUNELLI AMMINISTRATORE DELEGATO AD INTERIM - IL CONSIGLIERE INDIPENDENTE SARÀ MAURIZIO CASASCO, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA
ROYAL CAFONAL! - HOLLYWOOD RUBA LA SCENA ALLA CORTE INGLESE: ECCO CLOONEY E AMAL, OPRAH WINFREY CONFETTATA, IDRIS ELBA, SERENA WILLIAMS E I BECKHAM - PIPPA MIDDLETON PER NON RUBARE LA SCENA SI È VESTITA DA TOVAGLIA PER IL TÈ DELLE CINQUE, NIENTE CHIAPPE FASCIATE STAVOLTA - TRA I PERSONAGGI CHE NON TI ASPETTI C'È IL MAGGIORDOMO CHIACCHIERONE DI DIANA (FERMATO DALLE GUARDIE), E CHELSY DAVY, LA FIDANZATA STORICA DI HARRY