"CHICCO" MOLINARI MANDA L’EUROPA IN BUCA - NELLA RYDER CUP IL GOLFISTA AZZURRO FIRMA IL PUNTO DEL TRIONFO EUROPEO CONTRO I CAMPIONI IN CARICA DEGLI USA – INCREDIBILE RECORD DI 5 PUNTI IN 5 MATCH PER MOLINARI CHE HA BATTUTO ANCHE MICKELSON – LO SPETTACOLARE CORO DEI TIFOSI PER "MOLI, MOLI, MOLINARI" - VIDEO