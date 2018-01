"EROTISMO, PASSIONE E DESIDERIO" - SOTHEBYS METTE ALL'ASTA UN'IMPONENTE COLLEZIONE DI NUDI DI TUTTE LE EPOCHE E DA TUTTO IL MONDO: DAL PRIMO NUMERO DI 'PLAYBOY' AI DISEGNI DI PICASSO, KLIMT E MATISSE, DALLE SCULTURE DI JEFF KOONS E RODIN, FINO ALLE OPERE PRECOLOMBIANE (NON PERDETEVI LA PAZZESCA E ORGASMICA PHOTOGALLERY)

DA www.Sothebys.com

sigmar polke untitled

Da sempre gli artisti sono stati attratti dalla forma umana. Che sia per una propria esigenza, per scioccare o sedurre, questi lavori artistici rimangono uno dei soggetti centrali della storia dell’arte, con un ruolo di motore socio-politico nello sviluppo di diverse culture, siano esse antiche o contemporanee.

E forse mai più che oggi la rappresentazione del nudo permea la nostra società. Attraverso l’esplorazione del dipinto, la scultura, i disegni, le fotografie, i libri, il design, “Erotic: Passion and Desire” sarà visibile dal 7 al 15 febbraio nei locali della Sothebys a New Bond Street (Londra), guiderà lo spettatore in un viaggio attraverso i secoli per riscoprire le eccezionali opere d’arte focalizzate su questo genere. Si potrà partecipare all'asta anche online, dal 2 al 16 febbraio.

richard avedon nastassja kinski and the serpent

Le sculture precolombiane saranno esposte accanto ai lavori di Picasso su carta: maestri della fotografia com Man Ray e Mapplethorpe saranno affiancati ai marmi del XIX° secolo e ad antichi rilievi, creando accostamenti che animeranno e approfondiranno la comprensione dei collezionisti in materia.

portrait of elizabeth trentham as venus

man ray mr & mrs woodman max klinger young woman on a divan robert mapplethorpe eric

pablo picasso homme et femme nus

jean decoen le baiser gusta klimt freundinnen francis picabia les baigneuses albert penot la femme chauve souris busto di antinoo francesco barzaghi phryne chris levine "shes light" joe descomps COPPA CON GIOIELLI

mel ramos m delmotte san sebastiano jean baptiste klagmann nymphe endormie jacuqes vettriano scarlett ribbons andy warhol body builder frammento di un satiro ermafrodita ii sec a barye teseo e il minotauro a henning pin up n32 a warhol alba clemente amigoni venere e adone bob clark hermine e chambon les deux amies au chat area di colima figura itifallica auguste rodin faun a l arc b barford thats amore ermafrodita dormiente f labisse vapula frammento di terracotta romano scena di un bordello frammento di un satiro ermafrodita ii sec 2 g grosz nudo femminile 2 g grosz amanti h martin beaute g grosz nudo femminile g grosz orgia g klimt amanti girati sul lato destro g klimt due lottatori g sachs ascot giambologna venere della grotticella h bellmer la bicyclette h bellmer la pupee h bellmer reaction h taraval young lady on a bed jeff koons dom perignon balloon venus helmut newton jassara henri matisse nu j majorelle la belle zohra j pascin nu j roehn the awakeining jacques vettriano models in the studio jj le barbier an amorous encounter lr falero reaching for the stars jl jerome bacchante a la grappe leighton the sluggard marlen dumas kissing k vaughan erotic fantasies l yuskavage cool one drinking hot tea mel ramos peekaboo brunette p tchelitchew male nude nobuyoishi araki untitled p mccarthy untitled p tchelitchew erotic scene yves clerc origine du monde p tchelitchew study for bathers p theclitchew group of five works pablo picasso trois nus assis playboy primo numero v brauner composition aux animaux surrealistes r pettibon untitled rankin and god created eva ii rankin stefani reclining richard avedon natassja kinski and the serpent robert mapplethorpe antinoo robert mapplethorpe hooded man scuola continentale ritratto t raff nudes go21 sir flint jasmin sir flint two nudes t rodgers alternative fictions t rodgers the delicate process of limiting access tracey emin soba sex t rodgers vague inferences thomas ruff nudes noc tracey emin how i think i feel yves klein venus bleue