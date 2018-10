DELLA VALLE E DELLE VENDITE: ''CAZZATE!'' - DIEGUITO SMENTISCE LE NOTIZIE DI CESSIONE DI TOD'S, ''SEMMAI COMPRIAMO QUALCOSA'' - POI SI DICE OTTIMISTA SULLA MANOVRA: ''VA LETTA BENE, VEDIAMONE LE CONSEGUENZE E AUGURIAMOCI CHE LE COSE CONTINUINO. C'È VOGLIA DI FAR VEDERE AI CITTADINI ITALIANI CHE SI FA TUTTO PER OCCUPARSI DEL LORO FUTURO" MA "BISOGNA STARE ATTENTI CHE, A VOLTE, DEI GESTI POPOLARI AL MOMENTO NON DIVENTINO UN PROBLEMA PER I CITTADINI"