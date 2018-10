VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019

Laura Bolasco per "www.ilmessaggero.it"

palawan filippine 3

Dalle isole più remote delle Filippine, autentici paradisi per sub e amanti del mondo sottomarino, fino alle affascinanti isole danesi a largo dell’Oceano Atlantico settentrionale: per il 2019 si prevedono viaggi verso mete inesplorate e decisamente avventurose.

Proposte per viaggiatori indipendenti, che amano la scoperta e non hanno paura di andare oltre la propria zona di comfort. D’altronde si sa: è in quel genere di luoghi che risiede la magia.

palawan filippine 2

Palawan, Filippine

Più di 7000 isole tra cui scegliere ed angoli ancora non del tutto conosciuti ai più: le Filippine diventano meta gettonatissima per le vacanze 2019. Il paradiso naturale di Palawan, un’isola collocata a sud-ovest con fondali da fare invidia al resto del mondo, è tra i paesaggi imperdibili della zona.

A nord, tra insenature e spiagge appartate, si trovano El Nido e la baia di Bacuit dalla sabbia dorata e le inedite sfumature blu, mentre sull’isola di Cadlao è imprescindibile e sbalorditivo lo snorkeling su giardini di corallo.

Santa Teresa, Costa Rica

santa teresa costa rica 2

Sugli hippy di Montemuza e Santa Teresa può darsi si sia già sparsa la voce. Ma dei surfisti che riempiono le spiagge su entrambi i lati della penisola di Nicoya, ancora in pochi ne sono a conoscenza.

E’ in quella zona che si trova la riserva naturale del paese, un luogo incantato diventato accessibile al turismo da poco e in cui si vive un’atmosfera magica e a contatto con la natura unica e irripetibile. I negozietti e bar tipici del luogo sono ritrovi di coloro che hanno abbandonato la vita frenetica di città per trasferirsi qui, tra la spiaggia di Roca Mar e Hermosa, in un angolo di pace all’ombra delle palme.

kuelap peru 2

Kuelap, Perù

Non solo Machu Picchu. A nord dell’Altopiano peruviano infatti ci sono mete ancora poco battute dal turismo nonostante la spettacolarità dei loro territori. Tra foreste, giungla amazzonica e reliquie dei re Inca, sorge Kuelap, città fortezza costruita totalmente in pietra che nonostante le origini antichissime (tra il 500 e il 1493) si conserva tutt’oggi in ottime condizioni.

Panorami mozzafiato fanno da cornice a rovine precolombiane e strutture circolari, di cui la più famosa, El Tintero, è simbolo del luogo e fonte di leggende locali religiose e affascinanti.

Isole Faroe

isole faroe 2

Diciotto isole e 50.000 abitanti: questi i numeri delle Isole Faroe, a metà strada tra Scozia e Islanda, nel bel mezzo dell’Atlantico. Una vita tranquilla e silenziosacaratterizza questo arcipelago, meno famoso delle isole Svalbard e della Groenlandia, ma un’ottima alternativa per un viaggio all’insegna della ruralità e della natura incontaminata.

Greggi di pecore e pittoreschi villaggi di pescatorisono la perfetta fotografia del luogo, il tipico paesaggio nordico avvolto nella nebbia. Da non perdere: la cascata Gasadalur, il lago Sorvágsvatn e le tenere pulcinelle di mare di Mykines.

isola di folegandros grecia 3

Isola di Folegandros, Grecia

Parlando di mete estive la Grecia è sempre in pole position. Ma se il caos e la movida di Santorini e Mykonos non sono quello che cercate, forse Folegandros, nelle isole Cicladi, potrebbe fare al caso vostro. Le costruzioni tipiche tinte di bianco e azzurro non mancano, così come le spiagge paradisiache (e deserte, come Livadaki), tipiche di quei luoghi.

isola di folegandros grecia 2

La sera si predilige una passeggiata lungomare alla discoteca, visto che, per inciso, non ce n’è neanche l’ombra. Per innamorarsi dell'isola non serve poi molto: un tramonto dalla Cappella di Panagia, una visita alla scoperta Chora, il cibo greco nelle taverne dei pescatori della zona e sarete cotti al punto giusto.

isola di folegandros grecia 1 isole faroe 3 isole faroe 2 santa teresa costa rica 1 palawan filippine 1 kuelap peru 1 isole faroe 1