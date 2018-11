BRRRRRR, CHE GELO! - ESSERE COSTANTEMENTE INFREDDOLITI SENZA UN MOTIVO APPARENTE POTREBBE NASCONDERE UN PROBLEMA DI SALUTE: DALL’IPOTIROIDISMO ALL’ANEMIA FINO ALLA MALATTIA DI RAYNAUD…

Silvia Turin per “www.corriere.it”

la donna ha sempre piu freddo dell uomo

È normale avere freddo quando si esce in pieno inverno o se in ufficio l’aria condizionata è troppo forte. Ma essere costantemente infreddoliti senza un motivo apparente potrebbe anche essere segno di qualche problema di salute.

Ipotiroidismo

L’ipotiroidismo è una condizione per cui la tiroide non produce sufficienti livelli di ormoni che regolano correttamente il metabolismo, che perciò rallenta. Può accadere per vari motivi, il più comune è la malattia di Hashimoto, che induce il sistema immunitario ad attaccare la tiroide.

oymyakon il villaggio piu freddo del mondo

Dal momento che una tiroide lenta influisce su svariate funzioni metaboliche, l’ipotiroidismo può causare una vasta gamma di sintomi, tra cui affaticamento, aumento di peso non intenzionale, stitichezza, pelle secca, capelli radi, sbalzi di umore, cicli mestruali pesanti o irregolari e una maggiore sensibilità proprio al freddo.

Anemia

L’anemia è una malattia del sangue che viene quando non si hanno abbastanza globuli rossi per trasportare l’ossigeno in tutto il corpo. Può essere il risultato del fatto che il corpo produce troppo pochi globuli rossi, distrugge i globuli rossi in eccesso o perde troppo sangue per qualche motivo.

Questo porta a una circolazione del sangue rallentata o più scarsa nelle estremità dell’organismo, il che fa sentire più freddo, in particolare nelle mani e nei piedi. Altri sintomi comuni di anemia comprendono debolezza, affaticamento, battito cardiaco irregolare, colorito pallido, dolore al petto e mal di testa. Ci sono molti tipi di anemia, ma il più comune deriva da una carenza di ferro.

il villaggio piu' freddo del pianeta 22

L’anemia può anche essere una condizione passeggera dovuta a: cicli mestruali abbondanti, gravidanza, carenze di acido folico e vitamina B-12.

Malattia di Raynaud

La malattia di Raynaud è una patologia che comporta sentire le estremità fredde, scolorite (rosse o bluastre), intorpidite e persino dolenti in presenza di basse temperature o con un forte stress. Succede quando i vasi sanguigni sono esageratamente costrittivi. Colpisce soprattutto le dita delle mani e dei piedi, ma può anche verificarsi nel naso, nelle labbra, nelle orecchie.

il villaggio piu' freddo del pianeta 18

A volte può essere il risultato dell’assunzione di farmaci ad esempio quelli contro l’emicrania conosciuti come ergots, o di altri problemi di salute come la sindrome del tunnel carpale, l’aterosclerosi e l’artrite reumatoide. Allora si parla di “Raynaud secondario”. Quando si tratta di Raynaud primari, il trattamento ruota spesso intorno a cambiamenti dello stile di vita come indossare vestiti isolanti e usare scaldamani.

Attacchi di ansia o panico

L’ansia è più spesso associata a sentirsi sudati che a sentire freddo, ma a volte può capitare anche questo. Quando le persone sono molto ansiose, possono avere le mani fredde e viscide. E con gli attacchi di panico potrebbero venire brividi in tutto il corpo. Sono tutte sensazioni dovute alla normale risposta dell’organismo a una presunta (o reale) minaccia.

Poco sonno

Washington in preda al vento oltre che al freddo

Il sonno è essenziale per regolare la temperatura corporea. Se non sei abbastanza riposato potresti iniziare ad avere la sensazione di essere sempre “ghiacciato”. La mancanza di sonno può compromettere il ritmo circadiano che regola metabolismo, livelli ormonali e, appunto, temperatura corporea.

La temperatura corporea diminuisce mentre dormi: se il tuo ritmo circadiano è fuori fase potrebbe farti sentire freddo mentre sei sveglio, scambiando il giorno per la notte come se avessimo un termostato interno impostato male.

Forte dimagrimento

Il tuo corpo utilizza il grasso per risparmiare energia sotto forma di calorie, quindi è logico che se il peso del tuo corpo è diminuito recentemente potresti essere più soggetto a sentire freddo.

il villaggio piu' freddo del pianeta 9

Se la perdita di peso è legata al consumo di poche calorie, il metabolismo è rallentato e la regolazione della temperatura corporea potrebbe non essere efficiente come al solito. Ecco perché l’intolleranza al freddo può essere anche uno dei molti sintomi di un disturbo alimentare.