POMPE FUNEBRI – IL SESSO ORALE STA ALIMENTANDO UN BRUSCO AUMENTO DI CASI DI CANCRO ALLA BOCCA – COME È POSSIBILE? LA RAGIONE È DA RICERCARE NELLA TRASMISSIONE DEL PAPILLOMA VIRUS CHE DAI GENITALI PASSA ALLA BOCCA – NEGLI ULTIMI DECENNI AD AVER INFLUITO SULL’IMPENNATA DI CASI CI SONO ANCHE IL PORNO E LE APP DI INCONTRI…

sesso orale

Sappiamo tutti che il sesso non protetto crea rischi dI malattie sgradevoli. Ma gli esperti avvertono che il sesso orale sta alimentando un brusco aumento dei casi di cancro alla bocca. Com'è possibile?

Succede tutto con la diffusione di un virus chiamato papillomavirus umano (HPV), che è noto per essere una delle cause di sviluppo del cancro. Proprio come l'herpes e la gonorrea, il virus HPV si trasmette attraverso il contatto dei genitali con la bocca.

L'HPV è una malattia sessualmente trasmissibile molto comune che colpisce almeno la metà delle persone sessualmente attive (quattro su cinque contraggono una qualche forma del virus almeno una volta nella vita). Nella maggior parte dei casi, l'organismo riesce a combattere il virus, non sono necessarie cure e non si hanno sintomi.

cake and cunnilingus day

Ma non è sempre così. L'infezione da HPV attacca qualsiasi membrana umida, come il rivestimento della bocca e della gola, la cervice e l'ano: non causa direttamente il cancro, ma provoca mutazioni nelle cellule che causano lo sviluppo della malattia. Esistono circa 100 tipi di HPV, ma solo 15 sono collegati al cancro e considerati "ad alto rischio".

tra gli adolescenti il cunnilingus si fa per scambio

L'HPV è collegato alla maggior parte dei casi di cancro della cervice, ma anche di cancro della bocca: il numero di persone a cui è stato diagnosticato un cancro alla bocca è aumentato del 135% negli ultimi 20 anni, e nel 50% dei casi le cause sono state il fumo e il sesso orale.

Ad avere un ruolo fondamentale nella casistica ci sono il porno e le app di incontri, secondo quanto rivela al Sun la dottoressa Sarah Jarvis: «È possibile che il porno e le app di incontri stiano alimentando l'aumento dei tumori orali. Ogg,i rispetto a 20 anni fa, non c’è alcuna differenza reale, ma rispetto a 50 anni fa sicuramente sì. Le persone oggi hanno molti più rapporti orali rispetto al passato».

cunnilingus

Il tumore alla bocca colpisce principalmente gli uomini anziani, ma secondo un rapporto della ‘Oral Health Foundation’, sta diventando più comune anche tra le donne e i giovani. È difficile dire quanto sia comune l'HPV in bocca, ma alcuni studi hanno rilevato che meno di dieci persone su 100 portavano ceppi dell'infezione potenzialmente responsabili del cancro alla bocca.

sharon stone cunnilingus

Chi sono i soggetti più a rischio? Sono soprattutto uomini che hanno più partner sessuali con cui fanno sesso orale. Il tumore esofageo legato all'HPV è due volte più comune negli uomini tra i 40 e i 50 anni che nelle donne. I numeri per far sì che il sesso orale venga bandito sono esigui: basta solo avere un minimo di accortezza nella scelta del partner da far godere.

