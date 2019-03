CAFONALINO – A VILLA LA MIMOSA DI FORMELLO “APERITIVO DI PRIMAVERA CON L’ARTE”. SÌ, L’ARTE DEI FORCHETTONI – TUTTI IN FILA PER IL BUFFET A BASE DI PASTASCIUTTA E PIZZA PER RENDERE PIU' APPETITOSO "ER DIBATTITO" CULTURALE – ANDREA RONCATO APRE LE SELEZIONI PER IL SUO NUOVO FILM “ODISSEA NELL’OSPIZIO”. È IL LUOGO PERFETTO, VISTA L’ETÀ MEDIA DEI PARTECIPANTI…