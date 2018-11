SOFFRITE DI ALITOSI? IL PROBLEMA NON È SOLO NELL’IMBARAZZO – L’ALITO CATTIVO PUÒ NASCONDERE DISTURBI SERI E UN RAPIDO TEST DEL RESPIRO PUÒ ADDIRITTURA SALVARE LA VITA – OLTRE ALLE CAUSE PIÙ INNOCUE COME CIBO E CATTIVA IGIENE ORALE, IL RESPIRO PESANTE PUÒ ESSERE DETERMINATO DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO, DA CANCRO ALLO STOMACO E…

Silvia Turin per "www.corriere.it"

Avere l’alitosi è imbarazzante, lo sappiamo. Ma un rapido test del respiro può a volte addirittura salvare una vita: ad esempio il disturbo potrebbe dipendere da un cancro allo stomaco nelle sue fasi iniziali. Ecco i fattori più comuni che scatenano le reazioni responsabili del respiro «pesante».

Il cibo

Gli esperti della Mayo Clinic ci spiegano che quando sminuzziamo cibo in bocca, aumentano i batteri, che possono emettere cattivi odori. Cipolle, aglio e alcune spezie sono cause comuni di un respiro poco gradevole. Questi alimenti entrano nel flusso sanguigno, arrivano ai polmoni e influenzano l’alito.

I prodotti del tabacco

Il tabacco da fumo è noto per causare cattivo alito, ma anche i prodotti contenenti tabacco in genere come il tabacco da masticare.

Cattiva igiene orale

Non usare il filo interdentale o lavarsi i denti poco regolarmente è una causa comune di alitosi perché i pezzi di cibo rimangono intrappolati in bocca. Anche la lingua può essere un’altra causa di alito cattivo sempre per la presenza di batteri che la ricoprono. Altro motivo la scarsa igiene in presenza di apparecchi dentistici.

Bocca secca

Una condizione chiamata “secchezza delle fauci” è causa di alito cattivo perché la saliva è ridotta e non “pulisce”. La secchezza è una causa comune di alito cattivo la mattina, specialmente nelle persone che dormono con la bocca aperta. In genere favorisce un buon respiro bere molta acqua.

Farmaci

Alcuni farmaci possono indirettamente produrre l’alitosi contribuendo alla secchezza delle fauci. Altri si scompongono nel corpo e rilasciano sostanze chimiche che possono arrivare al respiro.

Problemi dentali

Infezioni dentali, carie, malattie alle gengive, ferite chirurgiche e denti da devitalizzare sono tutte cause di alitosi.

Tonsille e naso

Le placche bianche che a volte si formano sulle tonsille sono ricoperte da batteri e quindi producono cattivo odore. Il catarro, muco , gocciolamento del naso e il raffreddore sono a loro volta cause di alitosi.

La malattia da reflusso gastroesofageo

La malattia da reflusso gastroesofageo influisce sull’alito, come anche l’ulcera.

Malattie più serie

Alcuni tipi di cancro (allo stomaco) e malattie metaboliche possono lasciare un caratteristico odore e una sensazione in bocca come di sapore «metallico».

