VOLETE ELIMINARE QUALCHE CHILO DI TROPPO? STATE LONTANI DAGLI AVANZI! FANNO INGRASSARE E METTONO A RISCHIO LA DIETA – IL MOTIVO? QUANDO MANGIAMO IL CIBO AVANZATO ABBIAMO LA SENSAZIONE DI PORTARE A TAVOLA QUANTITÀ RISTRETTE E DI “TENERCI LEGGERI”, MA IN REALTÀ…

Da "www.dilei.it"

scarti alimentari

Mangiare gli avanzi ci porta ad ingrassare senza accorgercene, mettendo a rischio la nostra dieta.

Lo svela una recente ricerca dell’Università del Michigan, secondo cui il riciclo del cibo avanzato dal pasto precedente sarebbe tutt’altro che salutare, soprattutto per chi vuole eliminare qualche chilo di troppo. La prima conseguenza è psicologica: quando mangiamo gli avanzi abbiamo la sensazione di portare a tavola quantità ristrette e di “tenerci leggeri”.

CIBO SPAZZATURA

In realtà è tutto il contrario: non solo per l’aggiunta di olio, ma anche perché questo ci spinge a concederci qualche snack in più e a saltare la palestra. Insomma, gli avanzi ci costringono (inconsciamente) a contravvenire alla nostra dieta, con conseguenze decisamente gravi in termini di calorie assunte e cuscinetti di grasso.

“Sappiamo che le porzioni maggiori fanno crescere il consumo – ha spiegato al Daily Mail, Aradhna Krishna, professoressa di marketing alla University of Michigan Ross School of Business -. Ma le porzioni grandi causano anche più avanzi da mangiare in seguito”.

italiani cibo

“Gli avanzi, seppur abbondanti danno comunque la sensazione di un minor cibo ingerito rispetto al solito – ha svelato la studiosa -. E per questo le persone si sentono meglio e sentendosi meglio tendono a non seguire quegli accorgimenti sul controllo del peso”.

Di fronte agli avanzi dunque tutti lasciamo perdere il calcolo delle calorie e mangiamo di più, concedendoci piccoli strappi alla regola che si rivelano deleteri per la dieta. Cucinare i pasti invece ci aiuta a tenere meglio sotto controllo la situazione, consentendoci di dosare i condimenti e il quantitativo di sale, ma soprattutto le calorie ingerite.

cotechino

Come fare dunque per preservare la dieta senza sprechi? Per prima cosa è importante fare una lista della spesa che sia precisa e non lasciarsi prendere la mano al supermercato, acquistando più del dovuto, magari per via di un’offerta speciale. Inoltre provate a limitare le porzioni, usando un piccolo trucco: usate i piatti piccoli, anziché quelli grandi, in questo modo quello che mangiate sembrerà di più e limiterete al massimo ogni spreco.

grassi cibo salato sesso e cibo frittura