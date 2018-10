28 ott 2018 17:48

VOLETE SAPERE COME PREVENIRE UN INFARTO? SEMPLICE: CAMMINANDO - TRENTACINQUE MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO HANNO UN RUOLO CRUCIALE NELLA PREVENZIONE AGLI ATTACCHI DI CUORE. UNO STUDIO SVEDESE METTE IN LUCE COME IL MOVIMENTO SIA ANCHE UN OTTIMO ALLEATO CONTRO L'ICTUS