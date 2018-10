9 ott 2018 12:34

C'È UNA NOTIZIA CHE FORSE NON E' CHIARA: NEL 2020 E 2021 AUMENTA L'IVA! TRIA IN PARLAMENTO DICE CHE PER QUEI DUE ANNI IL GOVERNO HA STANZIATO 5,5 E 4,4 MILIARDI PER ''LA RIDUZIONE DEGLI AUMENTI DELL'IVA''. SE SI RIDUCE UN AUMENTO, VUOL DIRE CHE L'AUMENTO C'È! E TI CREDO: PER STERILIZZARE DEL TUTTO LO SCATTO DELL'IMPOSTA SERVONO 12,5 MILIARDI L'ANNO, E NEL DEF SI STANZIA MENO DELLA METÀ