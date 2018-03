ARIA DI RINNOVAMENTO IN ESSELUNGA: IL GRUPPO DI MARINA CAPROTTI E GIULIANA ALBERA HA DATO IL VIA A UN RICAMBIO AI VERTICI PER VALORIZZARE ALCUNE RISORSE INTERNE E RIDEFINIRE LA SQUADRA, MENTRE L'AMMINISTRATORE DELEGATO CARLO SALZA COL CACCIATORE DI TESTE EGON ZEHNDER CERCA UN DIRETTORE GENERALE A CUI TRASFERIRE PARTE DELLE DELEGHE - CHI VIENE PROMOSSO (E CHI SE NE VA)

giuliana albera caprotti, vincenzo mariconda e marina sylvia caprotti

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Aria di rinnovamento in Esselunga. Il gruppo che fa capo a Marina Caprotti ( ha il 70 per cento assieme alla madre Giuliana Albera) ha dato il via a un ricambio ai vertici per valorizzare alcune delle risorse interne al gruppo e ridefinire la squadra di vertice, mentre l' amministratore delegato Carlo Salza è impegnato, insieme al cacciatore di teste Egon Zehnder, nella ricerca di un direttore generale a cui trasferire parte delle deleghe.

Marina Sylvia Caprotti e marito Francesco Moncada di Paterno

La ricerca è stata avviata alcuni mesi fa e sono stati esaminati già vari candidati, ma ancora non è stata presa una decisione: il profilo individuato è quello di un cinquantenne, con una comprovata esperienza in un settore al dettaglio e, preferibilmente, anche nell' e-commerce.

Intanto Salza ha dato il via a una riorganizzazione aziendale che ha come obiettivo quello di mantenere il cliente al centro. E così i due principali riporti dell' ad sarebbero concentrati su Gabriele Villa ( a capo di tutta la divisione Food) e Roberto Selva ( non Food) che ha appena assunto sotto di sé anche le deleghe al servizio clienti (fedeltà, customer experience etc), marketing ( compresa l' area digitale) e la comunicazione.

bernardo caprotti esselunga

Selva, che prima di Esselunga era in Versace, ha quindi accentrato tutte le deleghe una volta appannaggio di William Willinghton, e parte di quelle di Livio Roncalli, che sarà un diretto riporto del manager che proviene dal lusso.

Sia Willinghton sia Cecilia Gozzi- che peraltro è la moglie di Roncalli - si sono infatti recentemente dimessi da Esselunga. La Gozzi si occupava di marketing ed era l' ideatrice del mensile Da Noi - distribuito gratuitamente ai titolari della Carta Fidaty nonché manager di fiducia di Bernardo Caprotti e nipote di Germana Chiodi, dirigente ed ex segretaria del fondatore di Esselunga, che ha lasciato lo scorso agosto. La Chiodi era stata l' unica tra i dipendenti ad essere menzionata nel testamento dell' imprenditore scomparso nel 2016.

roberto selva esselunga

Non si conoscono le ragioni delle dimissioni, ma pare che siano state accolte con favore dai dipendenti, ed è probabile che il ricambio della vecchia squadra prosegua nei prossimi mesi.

Infine, sono state create anche nuove figure professionali. Nella divisione finanza, al fianco di Stefano Ciolli, è arrivata da Citigroup Francesca Cirillo, per curare i rapporti tra l' azienda, le agenzie di rating e gli investitori che hanno sottoscritto le due emissioni obbligazionarie collocate con successo lo scorso novembre.

gabriele villa esselunga livio roncalli