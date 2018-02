ARZILLI VECCHIETTI CHE NON MOLLANO, ANZI SI RIPRENDONO LE AZIENDE LASCIATE AI FIGLI - LUCIANO BENETTON (82 ANNI) NOMINATO PRESIDENTE ESECUTIVO DEL GRUPPO. DOPO BERLUSCONI, DEL VECCHIO, CAPROTTI, DE BENEDETTI, L’ENNESIMO CASO DI UN GRANDE VECCHIO DEL CAPITALISMO FAMILIARE CHE TORNA DALLA PENSIONE E SI RIAPPROPRIA DELLA ‘ROBA’ DOPO AVER TENTATO LA SUCCESSIONE

Maria Silvia Sacchi per il Corriere della Sera

Prima di fare un bilancio, si è dato un anno di tempo. Sa che non sarà facile. Ma, dopo un periodo di limbo, Luciano Benetton ha deciso di spendersi in prima persona: ieri il consiglio di amministrazione lo ha nominato presidente esecutivo di Benetton Group.

A 82 anni compiuti. L' attuale presidente, Francesco Gori, rimane in consiglio (almeno fino all' assemblea di primavera, nd r ) e assumerà una carica in altra società che fa capo a Edizione, la holding che controlla le attività della famiglia.

luciano benetton

Luciano, il fondatore del gruppo, ha scelto di caricarsi completamente sulle spalle il rilancio della Benetton. Non ci sarà, infatti, un amministratore delegato. Un gesto simbolico, quello di mettere la propria faccia sul risanamento, salutato positivamente dalla famiglia e soprattutto in azienda ma, allo stesso tempo, anche con preoccupazione perché la sfida è difficile.

Da quando, nel 2012, Luciano è uscito dalla Benetton i mercati sono cambiati, diventando estremamente competitivi e volatili, e lo stato dell' azienda - che si era deciso di affidare ai manager dopo un breve passaggio al figlio di Luciano, Alessandro, andatosene per divergenze sulle strategie - è parecchio peggiorato.

Anche l' età del presidente, e del gruppo che attorno a lui va formandosi, solleva preoccupazione. Sono stati richiamati Oliviero Toscani, l' autore delle pubblicità che hanno fatto la storia di Benetton, e il consulente Fabrizio Servente; mentre Giuliana, la sorella con cui Luciano aveva lanciato i famosi maglioncini colorati, è rientrata in azienda già da mesi. Il presidente sta, inoltre, lavorando per ricostruire la rete dei vecchi agenti e tra i progetti in campo c' è il rientro della società produttiva Olimpias, che era stata separata dal gruppo insieme agli immobili nel precedente piano di risanamento.

