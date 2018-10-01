ATTACCHI DI SPREAD - IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND APRE IN RIALZO A 272 PUNTI CONTRO I 267 DELLA CHIUSURA DI VENERDI DOPO ESSERE ARRIVATO A SFONDARE I 280 PUNTI - IL RENDIMENTO DEL TITOLO DECENNALE ITALIANO SALE AL 3,20%

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(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%.

 

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