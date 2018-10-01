(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%.
ATTACCHI DI SPREAD - IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND APRE IN RIALZO A 272 PUNTI CONTRO I 267 DELLA CHIUSURA DI VENERDI DOPO ESSERE ARRIVATO A SFONDARE I 280 PUNTI - IL RENDIMENTO DEL TITOLO DECENNALE ITALIANO SALE AL 3,20%-
(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%.
L'ECONOMIA ITALIANA TRA (POCHE) LUCI E (MOLTE) OMBRE - LA DISOCCUPAZIONE CALA (AI MININI DAL 2012) MA TORNA AD AUMENTARE TRA I GIOVANI - IL CALO GRAZIE ALLA CRESCITA DEI LAVORI A TEMPO DETERMINATO - RALLENTA L’INDICE DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA…
CHE TI È PASSATO PER LA TESLA? – ELON MUSK LASCIA LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA CASA AUTOMOBILISTICA. TROVATO L’ACCORDO CON LA SEC, DOVRÀ PAGARE UNA MULTA DI 20 MILIONI DI DOLLARI – GALEOTTO FU QUEL TWEET SULLA PRIVATIZZAZIONE SCRITTO DA STRAFATTO
IL LEONE A (PIAZZETTA) CUCCIA – DOPO L’USCITA DI BOLLORÉ DAL PATTO DI MEDIOBANCA LE GENERALI SONO A RISCHIO SCALATA? SI DICE CHE L’AD DI UNICREDIT MUSTIER STIA STUDIANDO IL MODO PER TENERE IL “LEONE” SVINCOLATO DA NAGEL – IL PIANO DEL BANCHIERE FRANCESE E IL PATTO COI REDUCI DEL SINDACATO
UNA BOTTA IN TESLA – LE AZIONI DELLA CASA AUTOMOBILISTICA TRACOLLANO IN BORSA E LA SEC PUNTA A VIETARE OGNI CARICA A ELON MUSK: IL TWEET SCRITTO DA STRAFATTO CON IL SIMBOLO DELLA CANNABIS COSTERÀ MOLTO CARO ALL’IMPRENDITORE – SE FOSSE COSTRETTO A LASCIARE, ARRIVEREBBE…
IL VENERDÌ NERO DELLA 'MANOVRA DEL POPOLO' SI CHIUDE CON 22 MILIARDI BRUCIATI A PIAZZA AFFARI (-3,5%) E UNO SPREAD A 267. PIÙ BASSO DEL PICCO DI 281 TOCCATO IN GIORNATA, MA 30 PUNTI BASE SOPRA ALLA CHIUSURA DI IERI - CONFINDUSTRIA E SINDACATI IN REALTÀ SONO CAUTI: ''NON BISOGNA SBAGLIARE LE MISURE'', E CALENDA ATTACCA GLI INDUSTRIALI