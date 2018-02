16 feb 2018 10:12

AVVISO AI NAVIGATI: NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2017, QUEL VOLPONE DI GEORGE SOROS È USCITO DAL CAPITALE DI AMAZON, MCDONALD'S, ORACLE E WAL-MART - MENTRE LA “BERKSHIRE HATHAWAY” DI WARREN BUFFETT HA TAGLIATO NELL'ULTIMO TRIMESTRE LA SUA QUOTA IN WELLS FARGO, IN GENERAL MOTORS E IN IBM E HA RAFFORZATO LA SUA POSIZIONE IN APPLE