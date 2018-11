13 nov 2018 10:01

CHE RIVOLUZIONE IN TIM! - IL CDA DI TIM HA REVOCATO, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA E CON EFFETTO IMMEDIATO, TUTTE LE DELEGHE CONFERITE ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO AMOS GENISH, SFIDUCIATO DA ELLIOTT - CONVOCATO IL CDA PER IL 18 NOVEMBRE PER LA NOMINA DI UN NUOVO AD (COLAO?)