CASSA DEPOSITI E AMICI - IL NOVELLO AD FABRIZIO PALERMO, IN QUOTA DI MAIO, HA TRE NODI DA SCIOGLIERE. UNA VERIFICA SULLE SCELTE STRATEGICHE FATTE DAL DUO COSTAMAGNA/GALLIA, TROVARE UNA SOLUZIONE IMMEDIATA PER TIM E ALITALIA - PER IL PRESIDENTE TONONI, QUOTA FONDAZIONI, PALERMO È UN MANAGER BRAVO SUI NUMERI MA NON SAREBBE ALL'ALTEZZA DI GESTIRE UNA SOCIETÀ COMPLESSA COME CDP