COMPRERESTE UNA MACCHINA USATA? PER GLI ITALIANI LA RISPOSTA E’ "SI" – LE VENDITE CRESCONO DEL 4,7% E NEL 2017 SONO STATI SCAMBIATI QUASI TRE MILIONI DI MEZZI - IL PREZZO MEDIO? 12 MILA EURO

Paolo Odinzov per Affari&finanza – la Repubblica

AUTO USATE2

L e auto nuove costano care, non solo per i listini ma anche per i premi assicurativi così sempre più italiani ripiegano sull' usato (dall' 8 all' 11 marzo è previsto alla Fiera di Roma il primo salone dell' auto usata, VO Veicolo d' occasione). È quanto emerge da una ricerca dell' Osservatorio di AutoScout24.

Nel 2017 le vendite del settore sono, infatti, cresciute del 4,7% raggiungendo 2.950.500 contratti di acquisto. La ricerca ha messo in evidenza anche come il prezzo medio delle auto usate, pari a 12.150 euro, sia calato del 2,1% rispetto al 2016. Per un listino ben al di sotto di paesi come la Francia (18.470 euro), la Germania (14.150 euro) e la Spagna (14.850 euro). Mentre l' età media delle vetture è di 7,4 anni.

AUTO USATE3

Guardando alla tipologia dei modelli, l' anno appena finito ha mostrato una forte attenzione verso le auto ecologiche con una crescita delle richieste del 38%. Questo anche a ragione delle sempre più restrittive norme sull' inquinamento, e dei vari blocchi del traffico conseguenti in diversi comuni, e nonostante il prezzo medio elevato delle vetture ibride ed elettriche di seconda si aggiri intorno ai 19.930 euro.

«I dati della ricerca - dice Tommaso Menegazzo, responsabile del centro studi di Auto-Scout24 - mostrano un mercato vivace, che fa guardare con grande ottimismo all' anno in corso. Oltre a evidenziare una attenzione per l' impatto ambientale che inizia a essere una leva determinante nelle scelte dei consumatori». Tuttavia, se da un lato il calo dei prezzi, seppur leggero, offre interessanti opportunità agli acquirenti, dall' altro l' età media delle auto in vendita resta ancora alta e conferma che oggi le automobili si sostituiscono prevalentemente per necessità».

AUTO USATE

Dando uno sguardo alla top ten dei modelli di seconda mano più apprezzati nel 2017 in Italia, la Panda si conferma la regina del mercato, seguita dalla Volkswagen Golf, dalla Fiat 500 e dalla Fiat Punto. Molto richiesta è anche la Lancia Ypsilon, la più economica della classifica. Come pure la Smart ForTwo Coupé, che svetta nelle città di Roma e Milano, la Ford Fiesta e la Volkswagen Polo. La vettura più costosa nella top ten è invece la Fiat 500L che si colloca nella stessa fascia di prezzo della Audi A3 posizionata invece in fondo alla lista.

volkswagen golf fiat-panda