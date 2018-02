COSTRUITO PER SERVIRE (LA FIAT) - LO SPOT DEL FURGONE RAM (GRUPPO FCA) CON LA VOCE DI MARTIN LUTHER KING VIENE SOMMERSO DI CRITICHE. MA ‘LA STAMPA’ CI FA SAPERE CHE ‘NON VOLEVA ESSERE UN SEMPLICE SPOT PUBBLICITARIO, BENSÌ ANCHE UN MESSAGGIO CORAGGIOSO DI IMPEGNO E MEDITAZIONE, PIÙ CHE MAI ATTUALE’. OSTE, COM’È IL TUO VINO? - VIDEO

FA DISCUTERE LO SPOT FIAT CHRYSLER CON LA VOCE DI MARTIN LUTHER KING

Teodoro Chiarelli per la Stampa

Se l' obiettivo era di far riflettere e discutere, non c' è dubbio che è stato centrato. Di polemiche, infatti, lo spot di Fiat Chrysler Automobiles trasmesso domenica notte in occasione del Super Bowl americano ne ha suscitate parecchie. Il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha scelto per il proprio marchio Ram di mandare in onda, durante la diretta che ha visto di fronte, allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, i Philadelphia Eagles e i New England Patriots, uno spot di 60 secondi utilizzando le parole registrate di Martin Luther King. Non tutti hanno gradito l' accostamento del leader nero dei diritti civili assassinato a Memphis il 4 aprile del 1968 alla pubblicità di un' automobile. E numerose sono state le proteste sul web.

Ma quello scelto da Fca non voleva essere un semplice spot pubblicitario, bensì anche un messaggio coraggioso di impegno e meditazione, più che mai attuale visti i tempi difficili che stiamo vivendo. Negli Stati Uniti e nel mondo.

Di grande impatto visivo e, soprattutto emotivo, lo spot dedicato al nuovo Ram, il classico automezzo Usa con il cassone, è costituito da 26 potenti immagini di persone che aiutano gli altri, mentre la voce del pastore nero di Atlanta invita tutti noi a metterci al servizio del prossimo. «Vuoi essere importante? Perfetto. Vuoi essere riconosciuto? Perfetto. Vuoi diventare grande? Perfetto. Ma se vuoi essere riconosciuto come il più grande, devi servire gli altri. Questa è la nuova definizione di grandezza».

"Built to serve", costruito per essere utile, è il claim dello spot che pubblicizza il nuovo Ram 1500. La voce di Martin Luther King che accompagna le immagini è la registrazione del suo ultimo sermone pronunciato il 4 febbraio 1968 nella Chiesa battista Ebenezer di Atlanta, in Georgia, esattamente due mesi prima di essere ucciso. Il discorso è conosciuto come "Drum Major Instinct", letteralmente "L' istinto del tamburo maggiore", lo strumento che sta in testa alla banda, ed era dedicato all' istinto di protagonismo, sia in positivo che in negativo.

Un discorso noto per la sua carica profetica e per la forza delle parole finali: Martin Luther King, ipotizzando la propria morte, chiede di venir ricordato per alcune cose e non per altre. Parole forti, di grande intensità, scandite in un crescendo commovente.

«Sì, se vorrete dire che ero un protagonista, dite che ero un protagonista per la giustizia. Dite che ero un protagonista per la pace. Ero un protagonista per la rettitudine. E che tutte le altre cose superficiali non contavano nulla. Non voglio avere dei soldi da lasciare in eredità. Non voglio avere cose belle e di lusso da lasciare in eredità. Ma voglio lasciare in eredità una vita di impegno. Ed è tutto quello che voglio sia detto».

Riproporre un simile discorso oggi, nell' America trumpiana del suprematismo bianco, non è banale. E pazienza se alcuni siti web hanno criticato l' accostamento fra un mezzo commerciale e il leader dei diritti civili. Fca spiega di avere avuto il privilegio di lavorare in stretta collaborazione con le principali associazioni che rappresentano Luther King.