(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sergio Marchionne ha incassato quasi 11 milioni di euro nel 2017 come amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles. E' quanto si legge nell'Annual Report del gruppo relativo all'esercizio 2017. La remunerazione complessiva del manager ammonta a 10,909 milioni di euro (10,66 nel 2016) e si compone di un compenso base di 3,5 milioni di euro, un incentivo di 4,63 milioni legato alle performance raggiunte dal gruppo nel 2017 e da altri compensi, tra cui premi assicurativi, per 2,7 milioni di euro. Al presidente John Elkann vanno invece 2,175 milioni di euro (2,44 l'anno precedente) comprensivi di 1,77 milioni di compenso base e di 405mila euro di altre voci.

