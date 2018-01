IL CULO DI VACCHI - QUEL CAZZONE DI “MISTER ENJOY” S’ARRICCHISCE SENZA FARE NULLA: IL SUO PACCHETTO AZIONARIO DELLA “LOPAM FIN” (HA IL 24,5%) VALE 32 MILIONI IN PIÙ DEI 170 STIMATI A GENNAIO 2017

Gianluca Vacchi barzotto dopo la crioconservazione

Da “il Giornale”

Gianluca Vacchi sfila in tacchi a spillo

gianluca vacchi ginevra mavilla

Per Gianluca Vacchi il 2017 è stato un anno prezioso. Valore: circa 32 milioni. Infatti, secondo i calcoli di «Business Insider Italia», il prezzo delle azioni Ima da gennaio a dicembre è salito da 57 a 68 euro e la capitalizzazione del gruppo emiliano (leader mondiale delle macchine automatiche) è passata da 2,2 a 2,7 miliardi. La famiglia Vacchi controlla il gruppo Ima tramite Sofima, che detiene in portafoglio la quota di controllo del 57% dell’azienda quotata in Borsa.

gianluca vacchi balla

E la maggioranza della Sofima è detenuta dalla Lopam Fin, veicolo societario riconducibile al ramo della famiglia Vacchi che fa capo a Marco. Tuttavia una quota del 24,5% si trova nel portafoglio della società lussemburghese Cofiva sa, quella che fa invece riferimento al più famoso Vacchi in circolazione, per l’appunto il campione di Instagram, Gianluca. Tradotto in cifre, significa che a «mister Enjoy» fa capo il 7,5% circa di Ima, per un valore di mercato che a fine 2017 era intorno ai 202 milioni: 32 in più dei 170 che valeva nel gennaio dell’anno scorso.

