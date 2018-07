ROSSI DI RABBIA: “DI MARCHIONNE NON VA DIMENTICATA LA RESIDENZA IN SVIZZERA PER PAGARE MENO TASSE” – IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA SCATENATO CONTRO L’EX CAPO DI FCA: "UN MANAGER CAPACE, SOPRATTUTTO PER GLI AZIONISTI" E POI RICORDA “IL PROGETTO ITALIA SUBITO NEGATO, IL BARICENTRO AZIENDALE CHE SI SPOSTA IN USA, LA SEDE LEGALE DI FCA IN OLANDA E QUELLA FISCALE A LONDRA. INFINE, UN CERTO AUTORITARISMO IN FABBRICA E GLI OCCUPATI…"