FLASH! - CALENDA E GENTILONI MOLTO INCAZZATI CON LUIGI GUBITOSI, DETTO SCUBIDU, PERCHE' INVECE DI PENSARE AD ALITALIA NON SMENTISCE LE VOCI CHE LO VORREBBERO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TIM, PER CONTO DEL FONDO ELLIOTT...-
FLASH! - CALENDA E GENTILONI MOLTO INCAZZATI CON LUIGI GUBITOSI, DETTO SCUBIDU, PERCHE' INVECE DI PENSARE AD ALITALIA NON SMENTISCE LE VOCI CHE LO VORREBBERO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TIM, PER CONTO DEL FONDO ELLIOTT...-
“ESISTE UN’EPICA SGARBIANA”: ECCO LE MOTIVAZIONI PER L’ASSOLUZIONE DEL CRITICO DALL’ACCUSA DI AVERE MINACCIATO DEI CARABINIERI 3 ANNI FA IN OCCASIONE DELL’EXPO DI MILANO - L’ESCLAMAZIONE 'VI PORTO IN TRIBUNALE', SECONDO I GIUDICI, NON È MINACCIOSA MA RIENTRA NEL "CONSUETO APPROCCIO FORZATAMENTE AGGRESSIVO" CHE CONTRADDISTINGUE "IL PERSONAGGIO COME UN “BRAND”...
STORMY DANIELS: DA ‘CODICE VAGINA’ A ’60 MINUTES’ IL PASSO È BREVE. BASTA SPUTTANARE TRUMP! - LA PORNOSTAR VUOLE RIDARE INDIETRO I 130MILA DOLLARI RICEVUTI PER TACERE DELLE SUE SCOPATE CON DONALD NEL 2006. GLI AVVOCATI LA STANNO RICOPRENDO DI DIFFIDE MA LEI HA PRONTA UN’INTERVISTA CON IL PROGRAMMA PIÙ ANTICO E AUTOREVOLE D’AMERICA
ANCHE RE MIDA CAIRO NON HA SEMPRE IL TOCCO MAGICO: LA7 CHIUDE IN PERDITA ANCHE NEL 2017 - PIÙ FACILE RISANARE RCS CHE LA TELEVISIONE SCHIACCIATA DAL GRANITICO DUOPOLIO RAI-MEDIASET - IL FATTURATO COMPOSTO DI FATTO SOLO DALLA PUBBLICITÀ RACCOLTA DALLO STESSO CAIRO È FERMO SE NON DECLINANTE
'PIUTTOSTO CHE ANDARE CON SALVINI MI TAGLIO IL CLITORIDE. IO SOGNO L’AFRICANIZZAZIONE DELL’ITALIA. NON MI PIACE UTILIZZARE POLITICAMENTE LA FICA, MA IN QUESTO CASO SÌ'' - VALENTINA NAPPI: “SONO CORNUTA E ME NE VANTO. E’ BELLO AVERE UN PARTNER SESSUALMENTE ATTIVO, CURIOSO. LUI È IN ITALIA. IO IN AMERICA" - "QUANDO L’HO CONOSCIUTO CERCAVO DI ENTRARE NEL PORNO. MI HA CONOSCIUTO CHE ERO GIA' TROIA, ANCHE SE PRIMA DEL PORNO NON HO SCOPATO MOLTO, AL MASSIMO NE HO AVUTI...”
FLASH! - IL PORTIERE DEL NAPOLI PEPE REINA AVVISTATO A MILANO A FARE SHOPPING. HA FATTO LE VISITE A MILANELLO. INCERTO IL FUTURO DI DONNARUMMA...
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO