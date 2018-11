IL CALVARIO GIUDIZIARIO DI MARCO TRONCHETTI PROVERA È FINITO: ASSOLTO A MILANO NEL TERZO PROCESSO D'APPELLO PER IL CASO 'KROLL' - PER LA VICENDA, CHE RISALE AL 2004, L'AD DI PIRELLI RINUNCIÒ ALLA PRESCRIZIONE (‘’PER LA MIA FAMIGLIA E PER ME”), DOPO CHE LA CASSAZIONE ANNULLÒ PER DUE VOLTE LE ASSOLUZIONI DECISE IN SECONDO GRADO