FLASH! DICONO CHE OSCAR FARINETTI (EATALY HA CHIUSO L’ULTIMO BILANCIO CON UN “BUCO” DI 11 MILIONI), SIA PRONTO AD UNA NUOVA AVVENTURA IMPRENDITORIALE – GLI ADDETTI AI LIVORI LO SEGNALANO PARTICOLARMENTE ATTENTO AL RAMO ALBERGHIERO...-
FLASH! DICONO CHE OSCAR FARINETTI (EATALY HA CHIUSO L’ULTIMO BILANCIO CON UN “BUCO” DI 11 MILIONI), SIA PRONTO AD UNA NUOVA AVVENTURA IMPRENDITORIALE – GLI ADDETTI AI LIVORI LO SEGNALANO PARTICOLARMENTE ATTENTO AL RAMO ALBERGHIERO...-
"IO INNAMORATA? NON E’ VERO" - PAOLA BARALE SU INSTAGRAM SMENTISCE “CHI” IN MERITO A UN SUO PRESUNTO NUOVO AMORE: "CHI HA SCRITTO IL TITOLO FORSE HA BEVUTO TROPPO" – E SU RAZ DEGAN AMMETTE: CI SENTAMO, MA NON STIAMO INSIEME. TRA NOI E’ FINITA DA TEMPO”
"AGLI USA FARA’ BENE UN PO’ DI RISCALDAMENTO GLOBALE" – MENTRE GLI USA SONO INVESTITI DA UN’ONDATA DI GELO, SCATENA UN POLVERONE LA BATTUTA DI TRUMP SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI – I DEMOCRATICI: "TWITTA COME UN BAMBINO CHE ODIA L’ORA DI SCIENZA"
LA ‘REPUBBLICA’ DELLE MIE BRAME - CARLO DE BENEDETTI, FURIOSO COL FIGLIO MARCO PER IL DURO COMUNICATO AL CDR DEL GIORNALE, HA CONVOCATO PER DOPO LE FESTE I GIORNALISTI REPUBBLICONES A LUI FEDELI NELLA SUA CASA ROMANA: INSIEME ALLA MOGLIE SILVIA MEDITA VENDETTA - LA FUSIONE CON ‘LA STAMPA’ PARE ARENARSI: LA FAMIGLIA AGNELLI PREDICA PRUDENZA A JOHN ELKANN… - MONDARDINI COMUNICA: NO FCA
MAI PIU' SENZA ZAINETTO PER CANI! - TRA I REGALI DI NATALE CHE HANNO RISCOSSO PIÙ SUCCESSO SU INSTAGRAM C’È QUESTO ZAINO CHE PERMETTE AI PADRONI DI TRASPORTARE I PROPRI CUCCIOILI COMODAMENTE E AGLI ANIMALI DI VIAGGIARE NEL COMFORT, GUARDANDO IL MONDO DA UN OBLÒ...
DANIELA CHRISTIANSSON, IL VOLUME E’ AL MAXI – LA FIDANZATA DI MAXI LOPEZ BALLA CON UN’AMICA, IL VICINO CHIAMA LA POLIZIA! LEI IRONIZZA: “GLI AGENTI NON SONO STATI COSÌ CATTIVI QUANDO UNA BIONDA E UNA MORA HANNO APERTO LA PORTA...” - VIDEO
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE