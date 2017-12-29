FLASH! DICONO CHE OSCAR FARINETTI (EATALY HA CHIUSO L’ULTIMO BILANCIO CON UN “BUCO” DI 11 MILIONI), SIA PRONTO AD UNA NUOVA AVVENTURA IMPRENDITORIALE – GLI ADDETTI AI LIVORI LO SEGNALANO PARTICOLARMENTE ATTENTO AL RAMO ALBERGHIERO...

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