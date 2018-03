COME DAGO-ANTICIPATO BUFFON SI RITIRA A FINE STAGIONE MA CON LA NAZIONALE ANCORA NON E' FINITA – DOPO IL MALUMORE PER LE FRASI DI DI BIAGIO ("NON PUÒ SMETTERE DOPO LA SVEZIA"), IL PORTIERE DELLA JUVE HA SENTITO IL CT PRO TEMPORE STAMATTINA – "GIGI SI È VOLUTO PRENDERE QUALCHE GIORNO PER RIFLETTERE E CI SENTIREMO DI NUOVO LA PROSSIMA SETTIMANA", HA DETTO DI BIAGIO