FLASH! IL FONDO ELLIOTT NELL’INCONTRO PROGRAMMATO CON L'AD TIM GENISH METTERÀ LE CARTE IN TAVOLA: GOVERNANCE E PIANO INDUSTRIALE CONDIVISI CON FULVIO CONTI PRESIDENTE. OPPURE GUERRA. PRONTI ANCHE A COMPRARE IL PACCHETTO DI BOLLORÉ-
FLASH! IL FONDO ELLIOTT NELL’INCONTRO PROGRAMMATO CON L'AD TIM GENISH METTERÀ LE CARTE IN TAVOLA: GOVERNANCE E PIANO INDUSTRIALE CONDIVISI CON FULVIO CONTI PRESIDENTE. OPPURE GUERRA. PRONTI ANCHE A COMPRARE IL PACCHETTO DI BOLLORÉ-
PARLA A DAGOSPIA MARCO BRANCACCIA, CRONISTA DELL’ANSA DENUNCIATO DA COLIN FIRTH E LIVIA GIUGGIOLI: ‘MACCHÉ STALKING! QUANDO È FINITA LA MIA RELAZIONE CON LIVIA HO MANDATO DUE MESSAGGI A LEI E UN’EMAIL A LUI. QUESTA AMMETTO CHE È STATA UNA CAZZATA, MA QUANDO FINISCE UN AMORE SE NE FANNO. DIRE CHE LI HO PERSEGUITATI PER MESI È FOLLIA!’ - ‘FORSE TEMEVA CHE I NOSTRI VIDEO E FOTO FINISSERO SUI GIORNALI, RIVELANDO AL MONDO CHE IL SUO MATRIMONIO DA FAVOLA ERA FINITO DA TEMPO. MA IO NON HO MAI DIFFUSO NULLA’ - ‘MI SONO PIOMBATI 7 CARABINIERI IN CASA. MA NEL PERIODO DELLO 'STALKING' IO ERO...'
DIARIO DEL QUIRINALE - DAGOSPIA IMMAGINA MATTARELLA ALLE PRESE CON IL PRIMO REBUS ISTITUZIONALE: MANDARE TUTTI AL VOTO? FARE UN GOVERNO DI ‘SCOPO’ (MA QUALE SCOPO?). UN GOVERNO DELLA ‘NON SFIDUCIA’ COME QUELLO DEL 1976? - GIANNI LETTA RASSICURA: LA LEGA DI SALVINI E’ SOLTANTO LA CORRENTE DI MAGGIORANZA NEL CENTRODESTRA DI BERLUSCONI. E NELLA DC SPESSO IL PREMIER APPARTENEVA ALLA MINORANZA (VEDI ALDO MORO) - LETTA NIPOTE STA PER RIENTRARE NEL PD DE-REINZIZZATO
“ON TIME” CON IL TRUCCO – ECCO PERCHE’ MIGLIORA LA PUNTUALITA’ DELLE COMPAGNIE AEREE: STIMANO IL VIAGGIO 20/30 MINUTI PIU' LUNGO. COL RISULTATO CHE SPESSO GLI ATTERRAGGI RISULTANO IN ANTICIPO – ESEMPIO: LA TRATTA MADRID-BARCELLONA DURA 55 MINUTI, MA VIENE STIMATA IN 80 MINUTI
IL DOLCE DI "MARIA" – UN 23ENNE CUCINA UNA TORTA A BASE DI CANNABIS E I GENITORI INIZIANO AD ACCUSARE STRANI SINTOMI: ECCO COME E’ FINITA
COME DAGO-ANTICIPATO BUFFON SI RITIRA A FINE STAGIONE MA CON LA NAZIONALE ANCORA NON E' FINITA – DOPO IL MALUMORE PER LE FRASI DI DI BIAGIO ("NON PUÒ SMETTERE DOPO LA SVEZIA"), IL PORTIERE DELLA JUVE HA SENTITO IL CT PRO TEMPORE STAMATTINA – "GIGI SI È VOLUTO PRENDERE QUALCHE GIORNO PER RIFLETTERE E CI SENTIREMO DI NUOVO LA PROSSIMA SETTIMANA", HA DETTO DI BIAGIO
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO