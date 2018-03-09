FLASH! IL FONDO ELLIOTT NELL’INCONTRO PROGRAMMATO CON L'AD TIM GENISH METTERÀ LE CARTE IN TAVOLA: GOVERNANCE E PIANO INDUSTRIALE CONDIVISI CON FULVIO CONTI PRESIDENTE. OPPURE GUERRA. PRONTI ANCHE A COMPRARE IL PACCHETTO DI BOLLORÉ

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PARLA A DAGOSPIA MARCO BRANCACCIA, CRONISTA DELL’ANSA DENUNCIATO DA COLIN FIRTH E LIVIA GIUGGIOLI: ‘MACCHÉ STALKING! QUANDO È FINITA LA MIA RELAZIONE CON LIVIA HO MANDATO DUE MESSAGGI A LEI E UN’EMAIL A LUI. QUESTA AMMETTO CHE È STATA UNA CAZZATA, MA QUANDO FINISCE UN AMORE SE NE FANNO. DIRE CHE LI HO PERSEGUITATI PER MESI È FOLLIA!’ - ‘FORSE TEMEVA CHE I NOSTRI VIDEO E FOTO FINISSERO SUI GIORNALI, RIVELANDO AL MONDO CHE IL SUO MATRIMONIO DA FAVOLA ERA FINITO DA TEMPO. MA IO NON HO MAI DIFFUSO NULLA’ - ‘MI SONO PIOMBATI 7 CARABINIERI IN CASA. MA NEL PERIODO DELLO 'STALKING' IO ERO...'

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