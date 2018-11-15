FLASH! GOVERNO FURIBONDO PER LA POSSIBILE USCITA DI GUBITOSI DA ALITALIA IN QUESTO MOMENTO DELICATISSIMO...-
FLASH! GOVERNO FURIBONDO PER LA POSSIBILE USCITA DI GUBITOSI DA ALITALIA IN QUESTO MOMENTO DELICATISSIMO...-
TIM, NIENTE È DECISO: IL COMITATO NOMINE NON INDICA NOMI PER IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO. GUBITOSI E ALTAVILLA SE LA GIOCHERANNO DA OGGI A DOMENICA, QUANDO SI TERRÀ IL CDA DELLA SOCIETÀ. MOLTO DIPENDERÀ DALLA POSIZIONE DEL GOVERNO SUL COMMISSARIO DI ALITALIA - PER MADRON CI SAREBBE ANCHE UN TERZO INCOMODO, MAXIMO IBARRA, EX WIND ORA IN OLANDA
IL TAM TAM SU TIM: ''GUBITOSI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO''. PER 'IL MESSAGGERO' LE COSE SONO FATTE, IL COMMISSARIO ALITALIA ANDRÀ A GUIDARE LA SOCIETÀ. ANCHE SE DAL COMITATO FANNO SAPERE CHE ''LA RIUNIONE È ANCORA IN CORSO, NON È STATA FATTA NESSUNA NOMINA, E LA DECISIONE SPETTA AL CDA DEL 18 NOVEMBRE'' - ALTAVILLA ERA IN POLE POSITION, MA NELLA NOTTE SAREBBERO PREVALSE LE COMPETENZE NEL SETTORE DELL'EX CAPO DI WIND E RAI
UN ALTRO SCIVOLONE DELL’INGEGNERE. LA M&C DI CARLO DE BENEDETTI PRIMA COMPRA A TAPPE LA TEDESCA TREOFAN PER POI VENDERLA IN FRETTA E FURIA CON UNA PERDITA SECCA DI 30 MILIONI. IL TITOLO QUOTATO IN BORSA DERAGLIA E I PICCOLI AZIONISTI VEDONO LE AZIONI PERDERE DUE TERZI DEL VALORE IN SOLI 4 MESI - COME NASCE IL FONDO M&C, IN TEORIA 'SALVA-IMPRESE', E QUELLA SANZIONE CONSOB…
MA L'AMOS GENISH CHE OGGI URLA AL GOLPE SOVIETICO PER LA SEPARAZIONE DELLA RETE, HA MAI LETTO IL PROGRAMMA MESSO PER ISCRITTO (E PUBBLICATO ONLINE) DAL FONDO ELLIOTT, CHE MENTRE SCALAVA TIM DICEVA CHIARAMENTE CHE IL 'DECONSOLIDAMENTO' DELLA RETE ERA AL PRIMO POSTO NEL SUO PIANO DI INVESTIMENTO? AH, I MANAGER SMEMORATI…
A CHI RESTA IN MANO IL CERINO CARIGE? - IERI HA PERSO IL 48% E VALE MENO DI DUE MILLESIMI, CON 100 MILIONI UNO SE LA PORTA A CASA. OGGI 'RIMBALZA' PER MODO DI DIRE, MA ENTRA ED ESCE DALLE CONTRATTAZIONI - DOPO L'USCITA DI MALACALZA, CHE NON METTERÀ PIÙ UN EURO NELL'ISTITUTO, GLI ALTRI SI CHIEDONO SE SEGUIRE L'ESEMPIO - LE BANCHE DEL CONSORZIO DI GARANZIA CI SONO ANCORA, MA…