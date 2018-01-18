FLASH! - HIC MANEBIMUS OPTIME. GUBITOSI VUOLE RESTARE IN ALITALIA, CHIUNQUE LA COMPRI – ORDINE (SI FA PER DIRE) DI GENTILONI: LA TRATTATIVA DEV’ESSERE CHIUSA ENTRO IL 20/2 O DOPO LE ELEZIONI – AIR FRANCE HA SPARIGLIATO I GIOCHI DI LUFHTANSA-
FLASH! - HIC MANEBIMUS OPTIME. GUBITOSI VUOLE RESTARE IN ALITALIA, CHIUNQUE LA COMPRI – ORDINE (SI FA PER DIRE) DI GENTILONI: LA TRATTATIVA DEV’ESSERE CHIUSA ENTRO IL 20/2 O DOPO LE ELEZIONI – AIR FRANCE HA SPARIGLIATO I GIOCHI DI LUFHTANSA-
“VITTORIO CECCHI GORI, UN UOMO ABBANDONATO DA TUTTO E DA TUTTI” - L’EX MOGLIE RITA RUSIC IN LACRIME A “LA VITA IN DIRETTA”: “HA PERSO 25 CHILI MA STA MEGLIO” – POI RACCONTA IL VIAGGIO CHE HA AFFRONTATO IL GIORNO IN CUI HA APPRESO LA NOTIZIA DEL MALORE: "E’ STATO ORRIBILE. LA SENSAZIONE ERA QUELLA DI TROVARE UN UOMO LASCIATO SOLO, NON DA NOI. ANCHE SE LUI CI HA ABBANDONATO…”
RETROSCENA - “GIGGINO” GUARDA AI PENSIONATI. COME MINISTRI – UN AMBASCIATORE ED UN PREFETTO A RIPOSO CANDIDATI A GUIDARE GLI ESTERI E GLI INTERNI IN UN GOVERNO A CINQUE STELLE – SULL’ECONOMIA VOLANO ZINGALES E TABELLINI – LA SQUADRA PRIMA DEL VOTO
TIM CI RIPENSA – TUTTA DA RIFARE L’INTESA CON “CANAL PLUS”. LA BATTUTA D’ARRESTO NELLA TRATTATIVA IMPOSTA DAI CONSIGLIERI INDIPENDENTI, CHE FANNO LO SGAMBETTO A VIVENDI (PRIMO AZIONISTA) – RIPERCUSSIONI A CATENA (E NEGATIVE) ANCHE SULLA PACE CON MEDIASET
VIOLENZA CAPITALE - UN 29ENNE E' STATO ACCOLTELLATO IN PIENO CENTRO A ROMA SENZA MOTIVO DA DUE 20ENNI: "LO HANNO FATTO PER ATTACCARE BRIGA, VOLEVANO SOLO DIVERTIRSI” - L’UOMO AGGREDITO E' VIVO PER MIRACOLO: DEVE TUTTO AL…
IL SORRISO DEL CALCIO - RONALDINHO DICE BASTA A 37 ANNI: “LASCIO IL MIO SOGNO”. E RINGRAZIA TUTTI, ANCHE “GLI IMBRANATI CON CUI HO GIOCATO” – IL MONDIALE VINTO COL BRASILE NEL 2002, IL PALLONE D’ORO NEL 2005, LA CHAMPIONS COL BARCELLONA, LA STANDING OVATION DEI TIFOSI DEL REAL AL BERNABEU - IL POST DELL'EX MADRIDISTA CASILLAS: "MI HAI FATTO SOFFRIRE MA TI HO AMMIRATO" – VIDEO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO