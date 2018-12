I TEDESCHI IN GINOCCHIO DA TRUMP - LA VOLKSWAGEN AUMENTERÀ LA SUA PRODUZIONE AMERICANA E NON È ESCLUSO CHE L'ASSEMBLAGGIO DEI VEICOLI AVVENGA IN FABBRICHE FORD: LE MINACCE DI DAZI DEL PUZZONE HANNO SORTITO I LORO EFFETTI, E GLI EUROPEI ABITUATI A ESPORTARE GRATIS DOVRANNO IMPIEGARE PIÙ COLLETTI BLU IN AMERICA. E IL PRESIDENTE AI MANAGER DI VW, BMW E DAIMLER PROMETTE CHE NON IMPORRÀ TARIFFE PUNITIVE (PER ORA)