‘IL BITCOIN È UNA BOLLA COLOSSALE CHE FINIRÀ IN TRAGEDIA’ - PAUL KRUGMAN ULTIMAMENTE NON AZZECCA UNA PREVISIONE, MA È SEMPRE UN PREMIO NOBEL E CHI SIAMO NOI PER NON PUBBLICARE IL SUO VATICINIO? ‘IL SUO PREZZO È QUASI SOLO SPECULAZIONE’. L’ECONOMISTA PARLA MENTRE LA CRIPTOVALUTA CHIUDE IL SUO MESE PEGGIORE, AVENDO PERSO IL 30% A GENNAIO. MA INTANTO È STATO COMPRATO IL PRIMO CALCIATORE (DILETTANTE) IN BITCOIN…

KRUGMAN TSIPRAS

1.CALCIO: CLUB DILETTANTE PAGA CALCIATORE CON CRIPTOVALUTA

(ANSA) - Il Bitcoin sbarca anche nel mondo del calcio. Un club dilettantistico turco ha concluso quello che, secondo il suo presidente, rappresenta il primo acquisto di un giocatore con la criptovaluta. Il calciatore Omer Faruk Kiroglu è entrato a far parte della rosa dell'Harunustaspor per la cifra di 4.500 lire turche (circa 950 euro), metà delle quali pagate appunto in bitcoin. Un'operazione che lo stesso primo dirigente della piccola squadra, Haldun Sehit, ha spiegato all'agenzia statale Anadolu con la volontà di far conoscere il suo team "in Turchia e nel mondo".

PAUL KRUGMAN E JOHN NASH

2.BITCOIN: VERSO MESE PEGGIORE DA 3 ANNI, A GENNAIO -30%

(ANSA) - Il Bitcoin si avvia a chiudere il mese peggiore degli ultimi tre anni: in gennaio ha finora perso il 30% del suo valore. Nelle ultime ore e' infatti sceso sotto i 10.000 dollari, ai minimi degli ultimi due mesi ed e' in calo di quasi il 50% dal suo massimo storico di 20.000 dollari, toccato alla meta' di dicembre.

IL BITCOIN DALLA SETTA ALLA BOLLA

Paul Krugman per The New York Times News pubblicato da la Repubblica

BITCOIN

L' altro giorno il mio barbiere mi ha chiesto se farebbe bene a investire tutti i suoi soldi in Bitcoin. E la verità è che se avesse comprato Bitcoin, diciamo un anno fa, ora sarebbe parecchio contento. Ma è vero anche che pure gli speculatori olandesi che comprarono bulbi di tulipano nel 1635 per un po' furono parecchio contenti, finché i prezzi del tulipano non crollarono, all' inizio del 1637.

Insomma, il Bitcoin è una bolla colossale che finirà in tragedia? Sì. Ma è una bolla avvolta in un tecno- misticismo dentro un bozzolo di ideologia libertaria. E se togliamo questo involucro possiamo imparare qualcosa. Se vivete in una grotta e non avete mai sentito parlare di Bitcoin, sappiate che è l' esempio più conosciuto di criptovaluta: è un asset che non ha un' esistenza fisica e consiste unicamente in un registro digitale archiviato sui computer.

bitcoin4

L' elemento che differenzia le criptovalute dai normali conti correnti bancari è che non risiedono nei server di un' istituzione finanziaria specifica: l' esistenza di un Bitcoin è documentata da registri distribuiti in più posti. E il vostro diritto di proprietà non viene verificato provando (e rivelando) la vostra identità: la proprietà di un Bitcoin viene verificata con il possesso di una password segreta, che - usando tecniche derivate dalla crittografia, l' arte di scrivere o risolvere codici - vi consente di accedere a quella moneta virtuale senza rivelare alcuna informazione che volete tenere riservata.

È un trucco ingegnoso. Ma a che serve? In teoria, si possono usare i Bitcoin per pagare cose elettronicamente. Ma per questo si possono usare anche carte di vario tipo, e come mezzo di pagamento il Bitcoin è macchinoso, lento e costoso, tanto che a volte perfino le conferenze sul Bitcoin rifiutano di accettare Bitcoin dai partecipanti.

bitcoin3

In realtà non c' è alcun motivo per usare Bitcoin nelle transazioni, a meno che vogliate evitare che qualcuno veda quello che state comprando o vendendo, che è la ragione per cui la gran parte dell' uso del Bitcoin riguarda, a quanto sembra, droga, sesso e altri beni del mercato nero.

Insomma, i Bitcoin non sono veramente contante digitale. Sono, in un certo senso, l' equivalente digitale dei biglietti da 100 dollari. Come i Bitcoin, i 100 dollari non sono utili per le transazioni ordinarie, perché la maggior parte dei negozi non li accetta.

Ma i " Benjamin", come vengono chiamati in America (perché c' è raffigurato Benjamin Franklin), vanno per la maggiore fra ladri, trafficanti di droga ed evasori. E se la maggior parte di noi può trascorrere anni senza vedere mai una banconota da 100 dollari, in circolazione ce ne sono tante, per un valore di oltre mille miliardi di dollari, il 78 per cento del valore del contante statunitense. Quindi i Bitcoin sono un' alternativa più efficiente ai 100 dollari perché consentono di effettuare transazioni segrete senza andare in giro con valigette piene di contante? In realtà no, perché manca un elemento fondamentale: un ancoraggio solido alla realtà.

bitcoin1

Anche se il dollaro moderno è una moneta "a corso forzoso", cioè una moneta che non ha dietro altro bene, come ad esempio l' oro, il suo valore si regge sul fatto che il governo americano è disposto ad accettarlo, anzi lo pretende, in pagamento delle tasse. Inoltre, il suo potere d' acquisto è stabilizzato dalla Federal Reserve, che ridurrà l' offerta di dollari in circolazione se l' inflazione dovesse crescere troppo e la incrementerà per prevenire una deflazione. E un biglietto da 100 dollari vale 100 di questi dollari generalmente stabili.

Il Bitcoin, per contro, è privo di qualsiasi valore intrinseco. Mettendo insieme questa mancanza di ancoraggio alla realtà e l' uso limitatissimo che ne viene fatto, ci ritroviamo con un asset il cui prezzo è quasi esclusivamente speculativo e, di conseguenza, volatile. Nelle ultime sei settimane i Bitcoin hanno perso circa il 40 per cento del loro valore: se fossero una vera moneta, un deprezzamento del genere equivarrebbe a un tasso di inflazione annuo dell' 8.000 per cento.

Fra l' altro, il fatto che il Bitcoin sia svincolato dalla realtà lo rende altamente suscettibile a manipolazioni di mercato. Nel 2013 le attività fraudolente di un singolo trader, a quanto pare, fecero crescere di sette volte il corso della criptovaluta. Chi sta spingendo in alto il prezzo ora? Nessuno lo sa. Alcuni osservatori pensano che potrebbe essere coinvolta la Corea del Nord.

bitcoin 2

Ma che dire del fatto che chi ha comprato Bitcoin all' inizio ha guadagnato somme di denaro colossali?

Beh, anche chi aveva investito con Bernie Madoff aveva guadagnato un mucchio di soldi, o almeno così sembrava. Come sottolinea Robert Shiller, il più grande esperto mondiale in materia, le bolle dei prezzi delle attività sono come « truffe piramidali che avvengono spontaneamente » . I primi che investono in una bolla fanno soldi a palate man mano che affluiscono nuovi investitori, e quei profitti attirano ancora più persone.

Il processo può andare avanti per anni prima che qualcosa - un ritorno alla realtà o l' esaurimento del bacino di potenziali bersagli - interrompa bruscamente, e dolorosamente, la festa. Riguardo alle criptovalute c' è un fattore ulteriore: è una bolla, ma è anche una setta, i cui iniziati coltivano fantasie paranoiche su governi cattivi che rubano i loro soldi. Giornalisti che scrivono con scetticismo sul Bitcoin mi dicono che è l' argomento che genera le invettive più violente.

CINA BITCOIN

In conclusione, no, il mio barbiere farebbe bene a non comprare Bitcoin. Andrà a finire male, e prima succederà, meglio sarà.