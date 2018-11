LA NOTTE DEI GUFI - ARRIVA IL BLACK FRIDAY SULLA MANOVRA: TRIA E CONTE INVIANO IL MOBILIO CASAMONICA A BRUXELLES COME ACCONTO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. ANCHE I SASSI DI VIA XX SETTEMBRE SANNO CHE LA MANOVRA COSÌ COM'È NON REGGE VISTO CHE È TARATA SU UNA FANTASMAGORICA CRESCITA DELL'1,5. È UNA PROMESSA DI PANNA, UNA MANOVRA SCHIUMATA IN TAZZA PICCOLA. LA VERITÀ È CHE CI STANNO PREPARANDO L'EUROPA A LORO IMMAGINE E SUPREMAZIA: SERIE A, LORO, E SERIE B NOI, LA GRECIA E QUATTRO PORTOGHESI. LA NUOVA SUPERCHAMPIONS ECONOMICA