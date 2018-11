27 nov 2018 11:35

‘SE BRUXELLES APPROVA LA MANOVRA AMMETTERÀ LA SUA SCONFITTA’ - IL LEGHISTA BORGHI GODE NELL’AIZZARE LO SCONTRO: ‘VOLEVANO LO 0,8% DI DEFICIT. SE DARANNO L’OK IN CAMBIO DI PIÙ INVESTIMENTI, RESTA UNA LORO SCONFITTA. MA E' UNA COMMISSIONE MORENTE, NON VALEVA LA PENA PER LORO ARRIVARE A UNO SCONTRO DEL GENERE. UN CROLLO DELL’ITALIA AVREBBE DEVASTATO GLI ALTRI PAESI, NON SI PUÒ USARE IL METODO GRECIA CON NOI’