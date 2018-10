MAI NA GIOIA: DOPO UN GIORNO DI RECUPERO, LO SPREAD TORNA A SALIRE A 300 E LA BORSA VA IN ROSSO. IL MOTIVO? IL DATO SUL PIL DEL TERZO TRIMESTRE, FERMO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 3 ANNI DI ESPANSIONE - DEBOLI ANCHE LE PIAZZE EUROPEE

BTP: SPREAD INVERTE ROTTA E TOCCA DI NUOVO QUOTA 300 DOPO DATO SU PIL FERMO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Inverte la rotta e torna a toccare quota 300 punti base lo spread BTp/Bund dopo il dato Istat che stima un Pil fermo nel terzo trimestre dopo tre anni di espansione. Il differenziale tra i decennali benchmark di Italia e Germania, che prima del dato era a 292 punti base, e' ora indicato a 299 punti dopo aver toccato la soglia psicologica dei 300 punti. Il rendimento del decennale italiano e' salito al 3,39% dal 3,34% dell'apertura.

BORSA: MILANO (-0,7%) IN ROSSO DOPO PIL FERMO NEL TERZO TRIMESTRE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Piazza Affari gira in rosso dopo il dato sul Pil del terzo trimestre, rimasto invariato a fronte di attese di un lieve rialzo. Piazza Affari, che saliva dello 0,6% scende ora dello 0,7% appesantita da un indebolimento generale del listino, con lo spread in risalita in ara 300 punti.

Si indeboliscono anche le altre Borse europee con Francoforte in calo dello 0,67%, Parigi dello 0,58% e Madrid dello 0,14%. Secondo l'Istat nel terzo trimestre del 2018 'la dinamica dell'economia italiana e' risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni. Giunto dopo una fase di progressiva decelerazione della crescita, tale risultato implica un abbassamento del tasso di crescita tendenziale del Pil, che passa allo 0,8% dall'1,2% del secondo trimestre', spiega l'Istat nel commento alla stima del Pil.

PIL: ISTAT LO STIMA INVARIATO IN III TRIM, STAGNANTE DOPO 3 ANNI DI ESPANSIONE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nel terzo trimestre del 2018 l'Istat stima che il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Il tasso tendenziale di crescita e' pari allo 0,8 per cento. La variazione acquisita per il 2018 e' pari a +1 per cento. Nel terzo trimestre del 2018 'la dinamica dell'economia italiana e' risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni.

Giunto dopo una fase di progressiva decelerazione della crescita, tale risultato implica un abbassamento del tasso di crescita tendenziale del Pil, che passa allo 0,8% dall'1,2% del secondo trimestre', spiega l'Istat nel commento alla stima del Pil. 'Questa stima, che ha natura provvisoria, riflette dal lato dell'offerta la perdurante debolezza dell'attivita' industriale - manifestatasi nel corso dell'anno dopo una fase di intensa espansione - appena controbil anciata dalla debole crescita degli altri settori', aggiunge.

