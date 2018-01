MITICO MARPIONNE: SMENTISCE TUTTO QUELLO CHE AVEVA SEMPRE DETTO: ‘FCA NON HA BISOGNO DI PARTNER!’, ‘ENTRO IL 2025 LA METÀ DELLE AUTO SARÀ ELETTRIFICATA’. MA È LO STESSO CHE DICEVA CHE SENZA FUSIONE NON SI VA DA NESSUNA PARTE E CHE L’AUTO ELETTRICA ERA UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO? OH, YES! CHE JE FREGA, TRA UN ANNO È FUORI - ‘IO CHE MI COMPRO FERRARI? TUTTE MENATE’. POI PARLA DI MAGNETI MARELLI, F1, E SUCCESSIONE: ‘NESSUNA DONNA IN LIZZA’

1.FCA: MARCHIONNE, PARTNER? NON HO BISOGNO DI NESSUNO

(ANSA) - ''Avevamo parlato di abuso di capitale, nessuno ci ha ascolta: abbiamo intrapreso un'altra strada. Ci siamo creati una realta' americana ed europea: non ho bisogno piu' di nessuno''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva quali sono le caratteristiche del partner ideale di Fca. ''Siamo alla pari degli altri: se abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche altri. Non ho bisogno di nessuno e di tutti''.

MARCHIONNE POCHI MESI FA NON SCOMMETTEVA SULL’AUTO ELETTRICA

2.AUTO: MARCHIONNE, ENTRO 2025 METÀ SARÀ ELETTRIFICATA

(ANSA) - La metà delle auto prodotte nel mondo entro il 2025 sarà elettrificata. Lo dice l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, in un'intervista a Bloomberg. Marchionne ricorda che Fca ha in programma la produzione di una Jeep Wrangler ibrida nel 2020.

3.FCA: MARCHIONNE, RALLY BORSA PER OBIETTIVI CENTRATI

(ANSA) - ''Ci sono modi piu' facili per fare la corte a Fca che la Borsa. C'e' stato un grandissimo lavoro da parte dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi del piano del 2014. C'e' stato un adeguamento della valutazione del titolo agli obiettivi''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, a margine del Salone dell'Auto di Detroit, commentando il rally di Borsa di Fca e rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse qualcosa dietro.

4.CONFERMO OBIETTIVI 2017 E 2018

(ANSA) - ''Confermiamo gli obiettivi per il 2017 di Fca e confermo in gran misura quelli per il 2018''. Lo afferma Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca, a margine del Salone dell'Auto di Detroit.

5.JEEP SUCCESSO COMPLETAMENTE INASPETTATO

(ANSA) - La separazione dei marchi e' discorso "piu' complesso. Il successo di Jeep era completamente inaspettato: ha una storia lunga ma i risultati economici li abbiamo visti solo ora". Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne.

6.FCA: MARCHIONNE, 'TUTTE MENATE' RUMORS SU ACQUISTO FERRARI

(ANSA) - ''Sono tutte menate''. Cosi' Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, commentando le indiscrezioni secondo le quali sarebbe interessato ad acquistare Ferrari.

7.ALFA ROMEO LAVORO INCOMPIUTO

(ANSA) - ''L'Alfa Romeo e' un lavoro incompiuto, va continuato'' per far si' che il marchio di affermi a livello internazionale. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne.

8.RIFORMA TASSE,NON SO SE POSSIBILE IN ITALIA

(ANSA) - ''L'Italia e' il terzo paese piu' indebitato al mondo, quindi prima di fare discorso sulle riforme fiscali e' meglio prima vedere se possiamo permettercelo. C'e' bisogno di un'infrastruttura industriale che possa rispondere con rapidita', in Italia non so''. Cosi' Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca, risponde a chi gli chiedeva di un parallelo fra la riforma della tasse delle Donald Trump e una possibile riforma delle tasse in Italia, oggetto di dibattito della campagna elettorale.

9.NESSUNA DONNA IN LISTA PER MIA SUCCESSIONE

(ANSA) - ''No'' non c'e' alcuna donna il lista per la successione di Sergio Marchionne alla guida di Fca. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca.

10.MARCHIONNE, ENTRO 2018 SPIN OFF MAGNETI MARELLI

(ANSA) - Entro il 2018 ''esistenza separata'' per Magneti Marelli, ''questa e' la proposta che andra' in consiglio''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, sottolineando che Magneti Marelli potrebbe essere quotata solo in Italia.

11.MARCHIONNE,SE PAGO DEBITI,A PIANO INDUSTRIALE METTO CRAVATTA

(ANSA) - ''Se riusciamo a pagare i debiti per il primo giugno mi metto la cravatta'' per la presentazione del piano industriale. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, riferendosi alla presentazione del piano industriale prevista il 1 giugno a Balocco. ''Se non ho piu' debito mi metto la cravatta''.

12.FCA: MARCHIONNE, IMPEGNO E' ELIMINARE DUBBI SU ITALIA

(ANSA) - L' impegno e' eliminare qualsiasi dubbio sull'attività di Fca in Italia. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. ''Andra' confermato in maniera ufficiale con il piano'' mette in evidenza Marchionne, sottolineando che il gruppo ''sta cercando di usare gli stabilimenti che ha'' .

13.MARCHIONNE, VINCERE MONDIALE? VEDIAMO COSA SUCCEDE

(ANSA) - ''Nell'ultima visita a Maranello ho trovato i ragazzi quasi troppo tranquilli: credo che ce l'abbiamo messa tutta. Vediamo cosa succede''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo chi gli chiedeva se Ferrari vincera' il mondiale.