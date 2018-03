NEMO PROPHETA IN PATRIA - L'EX PATRON DI FINMECCANICA MAURO MORETTI LO AVEVA CACCIATO DA ALENIA AERONAUTICA (SALVO POI GUSTARE I SUOI DIVIDENDI DEL KUWAIT), ORA GIUSEPPE GIORDO SI PRENDE LA RIVINCITA: È STATO NOMINATO DAL FONDO SOVRANO DELL'ARABIA SAUDITA CONSIGLIERE DELLA SAMI, LA NUOVA INDUSTRIA DELLA DIFESA DI RYADH

Gianni Dragoni per il Sole 24 Ore

Giuseppe Giordo, ex a.d. di Alenia Aeronautica, è stato nominato dal Fondo sovrano dell' Arabia Saudita consigliere della Sami, la nuova industria della difesa di Ryadh. Il manager italiano ha superato una selezione internazionale fatta dal Pif (Public Investment Fund), il fondo di Ryadh che ha un portafoglio di 2.164 miliardi di dollari Usa. Pif possiede tra l' altro il 5% di Uber.

Sami (Saudi Arabian military industry) è stata costituita per lo sviluppo di un' industria della difesa locale. Ryadh punta a localizzare nel paese entro il 2030 metà della spesa militare e creare 40mila posti di lavoro. Tre dei nove componenti del cda di Sami sono stranieri: gli altri stranieri sono l' a.d. di Sami, il tedesco Andreas Schwer, ex presidente di Rheinmetall International e l' americano Michael Cosentino, di Airbus Defence & Space Inc., controllata Usa di Airbus.

Nel primo anno di attività Sami ha firmato MoU con Boeing, Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics. Giordo manterrà l' incarico di a.d. della Aero Vodochody di Praga, che ricopre dal 16 maggio 2016, dopo aver lasciato Alenia a marzo 2015. Non fu confermato dall' allora a.d. di Leonardo-Finmeccanica, Mauro Moretti. Giordo ha svolto un ruolo chiave nelle trattative per vendere al Kuwait di 28 Eurofighter, la commessa della vita per l' ex Finmeccanica, poi firmata da Moretti nell' aprile 2016.

«Sono onorato di essere stato nominato dal Fondo d' investimento pubblico del regno componente del cda di Sami da gennaio 2018», ha twittato Giordo.