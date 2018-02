PECUNIA NON OLET, ANCHE SE SONO SPORCHI – LA BANCA DEL VATICANO CONTINUA A PRENDERE PER IL CULO IL FISCO ITALIANO – ANCORA DEPOSITATO PRESSO LO IOR UN MILIONE E MEZZO DI EURO DI UN COSTRUTTURE BANCAROTTIERE (QUELLO CHE HA RISTRUTTURATO CASA DI TREMONTI). NEGATA LA CONFISCA

Da www.affaritaliani.it

La casa di via Campo Marzio dove viveva Tremonti

Il braccio di ferro tra la Procura di Roma e il Vaticano va avanti da almeno un paio d' anni. Il premio è poco meno di un milione e mezzo di euro conservato sui conti Ior (la banca vaticana) di Angelo Proietti, l'imprenditore romano noto per aver ristrutturato una casa a Roma, messa a disposizione, in passato, dell' ex ministro Giulio Tremonti.

fisco in banca VATICANO, SEDE IOR

Il denaro, scrive il Fatto, "congelato" dalle autorità oltretevere, per la Procura capitolina deve essere consegnato allo Stato italiano perché rappresenta "profitto del reato" di bancarotta che Proietti ha commesso a Roma. Eppure, nonostante due rogatorie - una inviata con il sequestro, la seconda dopo la confisca da parte del gip - da oltretevere non arriva alcuna risposta.