Perché i tachimetri arrivano fino a 260 km/h anche se le auto non possono andare così veloci? Prova a spiegarlo Chris Weller su https://it.businessinsider.com/perche-i-tachimetri-arrivano-fino-a-260-kmh-anche-se-le-macchine-non-possono-andare-cosi-veloci/ :

Da un punto di vista logistico le case automobilistiche non possono produrre un tachimetro diverso per ogni modello di auto. Dati i costi di produzione, non lo vorrebbero neanche. Quindi, in uno sforzo di ottimizzazione nella produzione di tachimetri, molte aziende useranno gli stessi tachimetri sia per i modelli a medie prestazioni sia per quelli ad alte prestazioni.

La pratica riflette anche l’esigenza di vendere sul mercato internazionale. “Le macchine che viaggiano per lo più su strade senza limiti di velocità (ad esempio le autostrade tedesche) hanno bisogno di più spazio sul cruscotto se le prestazioni della macchina corrisponderanno alla strada su cui si viaggia più spesso”, ha detto ad Associated Press, Kurt Tesnow, supervisore dei tachimetri e dei quadri strumenti per General Motors.

Anche se alcuni produttori non hanno necessità di usare lo stesso tachimetro su diversi modelli, hanno comunque un loro interesse a fare leva sul bisogno di velocità delle persone.

“Le persone vogliono vedere numeri sempre più alti“, ha detto sempre ad AP Fawaz Baltaji, responsabile dello sviluppo presso Yazaki North America, un grande fornitore di tachimetri. “È il segno di un motore più potente. È una questione di marketing”.

Secondo Stewart Reed, presidente del Transportation Design Department dell’ArtCenter College of Design, sembra che i tachimetri che superano di gran lunga le abitudini di guida della maggior parte dei guidatori apportino dei benefici psicologici.

Se la velocità massima segnata è di 130 km/h, guidando in autostrada l’ago del tachimetro arriverà al limite, fatto che potrebbe indurre una certa preoccupazione. Ma se il limite massimo segnato è di 230 km/h, l’ago resterà per lo più a metà, in quello che è conosciuto come il “punto morto superiore“, sembrando più lontano dalle prestazioni massime della macchina e trasmettendo quindi più sicurezza.

