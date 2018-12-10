Enel X
DA POMPEI ALLA DOMOTICA, ENEL CI METTE UNA X - ''ENEL X'' SVILUPPA PRODOTTI INNOVATIVI E SOLUZIONI DIGITALI NEI SETTORI IN CUI L’ENERGIA MOSTRA IL MAGGIOR POTENZIALE DI TRASFORMAZIONE: ABITAZIONI, IMPRESE, CITTÀ E MOBILITÀ ELETTRICA-
PESTE E UNICORNI – UBER HA PRESENTATO I DOCUMENTI PER LA QUOTAZIONE NEL 2019. LA VALUTAZIONE PIÙ RECENTE È DI 120 MILIARDI DI DOLLARI, MA PER GLI ANALISTI SI LIMITERÀ A COLLOCARE IL 21% DELLE SUE AZIONI. TANTO BASTA PER ESSERE LA “IPO” PIÙ RICCA DI SEMPRE – ANCHE LA RIVALE LYFT CORRE A ESSERE LA PRIMA APP DI RIDE SHARING QUOTATA. MA I CONTI? UBER PERDE UN MILIARDO A TRIMESTRE
IL SALVATORE DELLA RETE – ARANZULLA RACCONTA COME È RIUSCITO A DIVENTARE L’ORACOLO DEL WEB A 12 ANNI: “ORA NE HO 28 E FATTURO 3 PIÙ DI 3 MILIONI ALL’ANNO. MA NON SONO UN INFLUENCER” – “MI BASO SUI CONTENUTI. LE PERSONE CERCANO RISPOSTE SEMPLICI A PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI. QUANDO NON SO FARE QUALCOSA CERCO SU GOOGLE E TROVO LA SOLUZIONE IN UN…”
MARZOTTO NON È PIÙ BARZOTTO - VIDEO: IL CONTE-IMPRENDITORE DELLA MODA SI CONFESSA ALLA TV DEI VESCOVI, INDOSSANDO UN RISVOLTINO DA CASA ALLAGATA. ''DOPO UN VIAGGIO A MEDJUGORJE HO CAPITO CHE QUELLO CHE ERA CONSIDERATO SUCCESSO MI AVEVA LASCIATO VUOTO. DOPO UNA SOFFERTA INTROSPEZIONE HO INCONTRATO CHIARA AMIRANTE DELLA COMUNITÀ 'NUOVI ORIZZONTI' E...''
DAL GIOVEDÌ NERO ALL'ORO NERO: L'OPEC TAGLIA LA PRODUZIONE DI 1,2 MLN DI BARILI AL GIORNO E I TITOLI PETROLIFERI DECOLLANO (ENI E SAIPEM IN TESTA). LE BORSE EUROPEE RIMBALZANO ANCHE SULLE INDISCREZIONI DI UNA FEDERAL RESERVE MENO AGGRESSIVA NEL RIALZO DEI TASSI. LA LAGARDE (FMI) CONFERMA - +155MILA POSTI DI LAVORO USA, DISOCCUPAZIONE STABILE. TRUMP: ''NEGOZIATI SUI DAZI ALLA CINA? MOLTO BENE''
AVERE LA FCA A PORTATA DI MANLEY – L’EREDE DI MARCHIONNE APRE UNA NUOVA FABBRICA CHRYSLER, E' LA PRIMA A DETROIT IN 27 ANNI - INFORNATA DI NOMINE: DA AMAZON MARK STEWART, CHE DIVENTA DIRETTORE OPERATIVO DEL NORD AMERICA – NIEL GOLIGHTLY DA SHELL SARÀ IL NUOVO RESPONSABILE GLOBALE DELLA COMUNICAZIONE. ALTRI GIRI DI POLTRONE TRA ALFA E MASERATI – I RITRATTI