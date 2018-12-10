DA POMPEI ALLA DOMOTICA, ENEL CI METTE UNA X - ''ENEL X'' SVILUPPA PRODOTTI INNOVATIVI E SOLUZIONI DIGITALI NEI SETTORI IN CUI L’ENERGIA MOSTRA IL MAGGIOR POTENZIALE DI TRASFORMAZIONE: ABITAZIONI, IMPRESE, CITTÀ E MOBILITÀ ELETTRICA

-

Condividi questo articolo

 

 

Enel X

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

business