20 nov 2018 20:14

PRENDI E ''REPORT'' A CASA - MAXCOM BUNKER, MAXCOM PETROLI E MARCO PORTA: ''LA PUNTATA DI 'REPORT' DEL 19 NOVEMBRE 2018 HA CONFEZIONATO UN PRODOTTO COLMO DI FALSE AFFERMAZIONI, IN MOLTI PUNTI ALLINEATO A TESI ACCUSATORIE CHE GIÀ ERANO STATE DEFINITIVAMENTE SMENTITE IN SEDE PROCESSUALE. PROCEDEREMO IN SEDE GIUDIZIARIA A TUTELA DELLA NOSTRA REPUTAZIONE''