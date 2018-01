17 gen 2018 17:22

IL PRINCIPE DEI PARAGURI – MARCHIONNE PRIMA ABBRACCIA OBAMA, ORA FA UN MONUMENTO A TRUMP PER LA SUA RIFORMA. E DA' LEZIONI FISCALI AGLI ITALIANI, LUI CHE HA LA RESIDENZA IN SVIZZERA PER NON PAGARE LE TASSE IN ITALIA E GUIDA UN’AZIENDA CHE PER SCHIVARE IL FISCO NOSTRANO SI E’ TRASFERITA IN GRAN BRETAGNA E OLANDA