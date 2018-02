PROVACI ANCORA COMCAST (A SBRANARE LO SQUALO MURDOCH) – DOPO ESSERSI RITIRATA DALLA CORSA ALL’ACQUISTO DI FOX (PASSATA ALLA DISNEY), ORA POTREBBE RILANCIARE: SUL PIATTO METTE 60 MILIARDI. E SPERA NELLO SPEZZATINO (ANCHE PER AGGIRARE ANTITRUST USA). IN TAL CASO PUNTA SU SKY EUROPA

Flavio Pompetti per il Messaggero

COMCAST

Comcast all'attacco su 21st Century Fox per consolidare il settore mediatico su scala globale che sembrava aver trovato pace quando il colosso televisivo di Murdoch aveva deciso di consegnarsi a Walt Disney. Il gigante americano della tv via cavo sta considerando di riaprire il dossier con una controfferta da 60 miliardi di dollari per strappare Fox a Walt Disney, con cui la società di Rupert Murdoch aveva raggiunto un accordo due mesi fa.

DISNEY E 21TH CENTURY FOX

Era dicembre e Disney aveva chiuso a 52,4 miliardi di dollari in azioni. Secondo il Wall Street Journal, Fox allora avrebbe rifiutato un'offerta alternativa, da parte di Comcast, principalmente a causa di timori sulla risposta delle autorità antitrust: un'integrazione verticale, che avrebbe consegnato a Comcast ulteriori asset nella tv via cavo, che avrebbe potuto vedersi la strada sbarrata da Washington.

dreamworks comcast 4

Come già accaduto quando l'amministrazione Trump aveva risposto storcendo il naso alla proposta di un'acquisizione di Time Warner da parte di At&t. L'offerta di Comcast riguarderebbe una buona parte degli asset di Fox, fra cui la produzione di film e programmi televisivi, il 39% di Sky plc, alcuni canali indiani e alcune pay tv come National Geographic.

I PUNTI CHIAVE

lachlan murdoch con james e rupert

A dicembre il management di Fox aveva ritenuto l'offerta di Disney migliore per gli investitori: la fusione avrebbe portato la vastissima potenza di fuoco di Disney in termini di contenuti, un asset importante di fronte alla concorrenza agguerrita di rivali come Netflix, che offrono programmi in streaming direttamente ai consumatori. Per facilitare ulteriormente l'accordo, Disney aveva offerto a James Murdoch, figlio di Rupert, una posizione nel management del gruppo post-fusione.

RUPERT E JAMES MURDOCH

Ora tutto potrebbe tornare in discussione. Comcast potrebbe aspettare di vedere la documentazione su come Fox ha valutato le offerte a dicembre. O aspettare di vedere che piega prenderà il caso At&t-Time Warner: se dovesse farcela, l'argomentazione dei rischi antitrust utilizzata dal management di Fox nel rifiutare la sua offerta potrebbe cadere. E un'altra ipotesi potrebbe condurre a uno spezzatino, con importanti ricadute sul mercato televisivo europeo.

Comcast potrebbe rinunciare a prendersi la totalità di Fox, puntando invece sulla pay tv europea Sky, dopo che il tentativo di Fox di acquisirne il restante 61% ha incontrato l'opposizione delle autorità britanniche per questioni di concorrenza.