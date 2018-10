TRUPPE E GENERALI - L'ATTIVISMO DI GALATERI PER RESTARE AL VERTICE E IL SUO "PIANO B" - DEL VECCHIO E CALTAGIRONE CONTINUANO A SALIRE, COSÌ COME I BENETTON: I SOCI ITALIANI PESANO PER IL 25,3%, QUELLI ''IMPRENDITORIALI'' SONO OLTRE IL 10. QUESTO AVRA' RIPERCUSSIONI SULL'INCONTRO CRUCIALE DEL 7-8 NOVEMBRE, QUANDO A MONACO DI BAVIERA SARANNO PRESENTATI NUMERI E PIANO DI CRESCITA. IN PRIMAVERA SCADONO I VERTICI E SONO GIA' PARTITE LE GRANDI MANOVRE…