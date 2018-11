26 nov 2018 17:17

L’ECONOMIA VOLA? E IO TAGLIO! - SENTITE COME MARY BARRA, ZARINA DI ‘GENERAL MOTORS’, ANNUNCIA 14.700 POSTI DI LAVORO IN MENO: ‘VOGLIAMO ESSERE BEN POSIZIONATI PER IL FUTURO. RIDURREMO DEL 15% LA FORZA LAVORO MENTRE L’ECONOMIA È FORTE’. L’AZIENDA POTREBBE CHIUDERE 4 STABILIMENTI NEGLI USA E UNO IN CANADA ENTRO IL 2019 - LA BORSA BRINDA SUGLI ESUBERI (+3,8%), SI ATTENDE IL TWEET DI TRUMP CHE SUI ‘BLUE-COLLAR JOBS’ HA PUNTATO LA SUA CAMPAGNA