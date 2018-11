SASSONE GOSSIP - ALT: IL MITOLOGICO PUPI D'ANGERI, AMBASCIATORE DEL BELIZE, VUOLE COMPRARE LA WEINSTEIN COMPANY, CHE AL MOMENTO È IN MANO AL FONDO LANTERN CAPITAL. IL BANCHIERE E PETROLIERE, CHE COLLEZIONA ROLLS ROYCE, AVREBBE PRONTA UN'OFFERTA PER RILEVARE LA SOCIETÀ DI PRODUZIONE CHE HA 227 PREZIOSI TITOLI IN ARCHIVIO

Gabriella Sassone per Dagospia

Pupi D Angeri

Fermi tutti! Il banchiere e petroliere Nunzio Alfredo D'Angeri, universalmente noto come Pupi, vuole conquistare il cinema internazionale. L'ambasciatore del Belize, ex braccio destro di Arafat, noto playboy che annovera liaison con l'indimenticata Lady D e la top Kate Moss con cui si è regalato una recente vacanza a Forenza in Basilicata prima di veleggiare in Grecia su un caicco, vuole comprare la Weinstein Company.

PUPI DANGERI

Sì, proprio la società hollywoodiana di cinema del "porcone" Harvey, momentaneamente acquistata dal fondo Lantern Capital Partner per 289 milioni di dollari. Pupi, ora residente a Londra, tramite una società che ha con i figli Teava e Stephan ha già fatto un option, un'offerta di 337 milioni di dollari al fondo che vuole rimettere sul mercato la società che ha uffici a Dallas, New York e Los Angeles e 277 titoli di film in curriculum dei più grandi registi del mondo.

La spunterà il nostro simpatico Pupi, secondo Forbes (dice lui) il 601° uomo più ricco del mondo, un Paperone molto alla mano e per nulla montato, che non si è mai vantato di possedere nel suo parco macchine 23 Rolls Royce, né di avere in casa un maggiordomo che gli stira i giornali perché non macchino le lenzuola quando legge a letto? Potrebbe, potrebbe...

