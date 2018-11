SENTO OLEZZO DI AREZZO - MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: AGLI ARRESTI DOMICILIARI ANTONIO MORETTI DI TENUTA SETTE PONTI. SEQUESTRATI 179 IMMOBILI, AUTO DI LUSSO CON TARGA ESTERA, UN MANEGGIO CON 40 CAVALLI, 500 ETTARI DI TERRENI, TRA TOSCANA, SICILIA ED EMILIA ROMAGNA DELLA TENUTA SETTE PONTI E FEUDO MACCARI. LE ACCUSE: REATI TRIBUTARI, BANCARI E DI RICICLAGGIO

Mattia Cialini e Nadia Frulli per http://www.arezzonotizie.it/

E' in corso una maxi operazione delle Fiamme Gialle di Arezzo in più zone d'Italia, con arresti e sequestri, in relazione a reati tributari, bancari e di riciclaggio. Sotto sequestro società - nell'ambito della moda e del vino - e 179 beni immobili - tra cui il palazzo "Bianca Cappello" di Firenze - per un valore di oltre 25 milioni di euro. Quattro gli arresti ai domiciliari: Antonio Moretti di Tenuta Sette Ponti, Andrea Moretti, Marcello Innocenti e Paolo Farsetti.

Il blitz dall'alba

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Arezzo sta eseguendo in queste ore - su tutto il territorio nazionale - un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Tribunale di Arezzo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 persone che, a vario titolo, sarebbero responsabili di un’associazione finalizzata a delinquere "caratterizzata - secondo le Fiamme gialle aretine - da elevata spregiudicatezza negli affari, finalizzata alla commissione di reati tributari, bancari e di riciclaggio". Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate ben 14 società e beni per un valore complessivo di circa 25,5 milioni di euro.

Sono stati sequestrati, oltre ai 179 immobili, anche auto di lusso con targa estera, un maneggio con 40 cavalli, 500 ettari di terreni, tra Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna della Tenuta Sette Ponti e Feudo Maccari.

Uno degli indagati, durante le indagini, ha tentato anche di "ammorbidire" gli inquirenti della Finanza, invano.

Anche il procuratore Rossi in conferenza

Alla conferenza stampa di questa mattina nel Comando Provinciale Guardia di Finanza di Arezzo ha partecipato il Procuratore Capo di Arezzo Roberto Rossi e il Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza.

