SI SCALDANO LE TRUPPE IN VISTA DELLO SCONTRO ALTAVILLA-GUBITOSI, CHE SI CONSUMERÀ DOMENICA NEL CDA TIM. CON L'EX MANAGER FCA CI SONO IL PRESIDENTE FULVIO CONTI E LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. GUBITOSI INVECE HA ATTIVATO I BUONI UFFICI DI ROBERTO SAMBUCO, CONSULENTE DEL FONDO ELLIOTT E PARTNER DELLO STUDIO VITALE, E CERCA DI OTTENERE LA BENEDIZIONE DI VIVENDI. MA IL GOVERNO…

marchionne altavilla

Dagonews

Per la carica di amministratore delegato di Telecom Italia si consuma il duello tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla. A spingere l’ex manager di FCA, un accordo tra il presidente Fulvio Conti e la Cassa depositi e prestiti. Il nome di Altavilla è stato caldeggiato quale migliore garanzia di portare a casa un dirigente indipendente e di grande esperienza.

Gubitosi, invece, sta conducendo una campagna personale usando i buoni uffici di Roberto Sambuco, consulente del fondo Elliott, molto amico di Luigi Bisignani e partner dello studio Vitale & Co. In Cda, Sambuco può “orientare” cinque voti. Gubitosi sta cercando di ottenere anche la benedizione dei francesi di Vivendi. Ma deve fare i conti con il governo, che lo vuole tenere in Alitalia come commissario.

IL PROFESSOR ROBERTO SAMBUCO jpeg luigi gubitosi fabrizio palermo