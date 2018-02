SKY, TUTTI LA VOGLIONO - DOPO FOX E DISNEY, ORA ARRIVA COMCAST, CHE OFFRE 31 MILIARDI DI DOLLARI PER COMPRARSI LA TV SATELLITARE EUROPEA (GB-GERMANIA-ITALIA). MURDOCH, AZIONISTA DI CONTROLLO, SORRIDE - IL REGNO UNITO AVEVA BLOCCATO LO SQUALO, CHE VOLEVA CONSOLIDARE SKY NEL SUO IMPERO. COSÌ DISNEY, CHE SI STA COMPRANDO FOX, ERA PRONTA A PAPPARSELA. E INVECE…

(Reuters) - Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, ha fatto un‘offerta da 31 miliardi di dollari per comprare Sky, la pay-tv europea che ha già raggiunto un accordo per l‘acquisto con la Fox di Rupert Murdoch.

Comcast, che possiede Nbc e Universal Pictures, ha offerto 12,50 sterline per azione, una cifra significativamente più alta delle 10,75 sterline per azione di Fox.

L‘offerta mette Comcast contro Murdoch, l‘86enne tycoon che ha contributo al lancio di Sky in Gran Bretagna, e anche contro Walt Disney, che si è accordata per acquistare una serie di asset da Fox una volta che l‘accordo entrerà in vigore, Sky compresa.

“Ci piacerebbe avere Sky nel suo complesso e cerchermo di acquisire oltre il 50% delle azioni”, ha detto l‘AD di Comcast Brian L. Roberts in un comunicato.

“Sky e Comcast calzano a pennello: sono entrambe leader nella creazione e distribuzione di contenuti”, ha sottolineato Roberts in una conference call. “L‘innovazione è al cuore di quello che facciamo: combinando le due società creiamo significative opportunità di crescita”.

Il presidente di Sky è il figlio di Murdoch, James, che è anche l‘AD di 21st Century Fox, per cui Comcast dovrà ottenere il sostegno degli azionisti indipendenti, puntando sul fatto che la sua offerta è migliore.

Fox ha raggiunto un accordo per acquistare il 61% di Sky che ancora non possiede nel dicembre 2016, ma il takeover è stato ripetutamente bloccato dai timori delle autorithy sul fatto che Murdoch controlli troppi media in Gran Bretagna.

Alcuni azionisti di Sky hanno anche iniziato a lamentarsi del fatto che l‘offerta fosse troppo bassa. A dicembre l‘hedge fund manager Crispin Odey sosteneva che Sky venisse venduta troppo a buon mercato.

L‘autorità per la concorrenza britannica ha detto il mese scorso che il takeover dovrebbe essere bloccato se non verrà trovato il modo per evitare che Murdoch influenzi il canale informativo del network, Sky News.

Secondo la Competition and Markets Authority l‘accordo darebbe a Murdoch troppa influenza e non sarebbe nell‘interesse pubblico.

La scorsa settimana, Fox ha promesso di mantenere pienamente indipendente il servizio news di Sky per 10 anni.

Comcast ha sottolineato di avere solo una presenza minima nel mercato media britannico e di non vedere timori per la pluralità.

