LO SPREAD APRE IN NETTO CALO A 301 PUNTI E CALA FINO A 297. IL RENDIMENTO DEL DECENNALE È AL 3,34% - DOPO LA CONFERMA DEL RATING DA PARTE DI STANDARD & POOR’S PIAZZA AFFARI PARTE DI SLANCIO A +1,9% (CON I TITOLI BANCARI IN FORTE RIPRESA)

Da www.ilsole24ore.com

Apertura di slancio per le Borse europee guidate dalla performance di Milano: dopo che l'agenzia S&P ha confermato il rating BBB sul debito italiano rivedendo però al ribasso l'outlook, che è ora negativo, il rendimento dei titoli di Stato italiani è in discesa (ha aperto a 3,37% con spread a 301 punti) e le banche trainano l'indice azionario Ftse Mib a +1,9%. In prima fila Banco Bpm (+4,2%) insieme a Ubi (+4,1%), Bper (+3,9%), Intesa Sanpaolo (+3%) così come Unicredit.

Spread scende a 300 punti dopo S&P

Avvio in netto calo per lo spread BTp/Bund che, alla riapertura dei mercati dopo la revisione al ribasso dell'outlook da parte di S&P, si stringe sotto la soglia psicologica dei 300 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco ha aperto a 301 punti base, dai 311 punti della chiusura di venerdì ed è adesso indicato a 297 punti base. Anche il rendimento del decennale italiano è in calo: ha aperto al 3,37%, dal 3,46% di venerdi', ed e' ora al 3,34 per cento.

Telecom corre su dossier cessioni

A Piazza Affari, bene anche Telecom Italia (+3,1%) con i passi avanti fatti sulle cessioni di Persidera e di Sparkle. Guadagna l'1,3% Atlantia che ha perfezionato l'accordo con Acs e Hochitef sull'acquisto di Abertis. Fuori dal Ftse Mib, balzo del 9% di Ansaldo Sts dopo che Hitachi Rail ha rilevato la quota di Elliott salendo all'82% circa e annunciando una offerta pubblica d'acquisto sulla società di segnalazione ferroviaria.

Nel resto d'Europa sale Francoforte (+0,6%) all'indomani del voto regionale in Assia che ha mostrato un netto ridimensionamento della Cdu di Angela Merkel dopo che qualche settimana fa gli alleati centristi della Csu aveva accusato una simile flessione in Baviera. L'euro/dollaro si riporta a 1,14 scambiando a 1,1408 da 1,1377 di venerdì sera. Petrolio in calo di mezzo punto percentuale sia nel Brent dicembre, a 77,11 dollari al barile, sia nel Wti dicembre a 67,21 dollari al barile.

Ansaldo Sts, Hitachi compra da Elliott e sale a 82%. Opa a 12,7 euro

I giapponesi di Hitachi Rail , già azionisti di maggioranza di Ansaldo STS, hanno raggiunto un accordo per l'acquisto del31,7% del capitale di Ansaldo STS detenuto dal fondo Elliott ad un prezzo di 12,7 euro per azione per un esborso pari a 807,5 milioni. L'accordo non è soggetto a condizioni. Hitachi Rail Italy Investment che salirà cosi' all'82,56% del capitale entro il prossimo 2 novembre, lancerà poi un'opa volontaria totalitaria sul residuo 17,5% del capitale.

Borsa Tokyo in flessione. Pesante Shanghai

Seduta dai due volti per la Borsa di Tokyo. Un avvio incoraggiante, spinta dalle ricoperture dopo le forti perdite della scorsa settimana che le avevano fatto perdere circa il 6 per cento, seguito da una seconda parte in cui è prevalsa la prudenza alla vigilia della tornata delle trimestrali delle blue chip quotate. La conseguenza è una nuova chiusura in lieve calo, anche sulla scia del venerdì negativo a Wall Street. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida termina così a 21.149,80 punti, in calo di 34,8 punti, pari a un calo dello 0,16 per cento. L'indice Topix del listino principale termina in calo di 6,4 punti a 1.589,56 punti (-0,4%). Pesante la Borsa di Shanghai.

