8 ott 2018 13:30

LO SPREAD ARRIVA FINO A 310, MILANO PERDE IL 2,5%, PEGGIORE D'EUROPA. VANNO MALE LE BANCHE, RESISTE SOLO LUXOTTICA IN VISTA DELLA FUSIONE CON ESSILOR - C'È LA LETTERA UE SULLA MANOVRA, MA I MERCATI SOFFRONO ANCHE PER IL TONFO DI SHANGHAI, E LA GUERRA COMMERCIALE CON GLI STATI UNITI: PER GLI ANALISTI, LA CINA È DESTINATA A PERDERE, SE NON LA GUERRA, UN SACCO DI SOLDI…